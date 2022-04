Pierwszy odcinek produkowanej w Wytwórni Filmowej Wojska Polskiego „Czołówka” (później w Wytwórni Filmów Dokumentalnych) PKF wyświetlono 1 grudnia 1944 r. - niecałe pięć miesięcy po inauguracji w okupowanej Polsce marionetkowego gabinetu komunistów z sowieckiego nadania. Samozwańcza władza zabiegała o legitymację wśród obywateli, dęła więc głośno wW dotarciu do mas pomagały 10-minutowe filmy dokumentalne wyświetlane przed seansami w kinach. W pierwszym lektor opowiadał o odnalezionych obrazach Jana Matejki, sądzie skazującym na śmierć kolaborantów i zdrajców narodu, delegacji zagranicznych dziennikarzy, którzy przyjechali obejrzeć warszawską Pragę, i o lubelskiej stacji krwiodawstwa (krew miała trafiać do rannych żołnierzy).

Dwa lata później, przy okazji odsłonięcia pomnika poświęconego ofiarom hitleryzmu we wsi Rogoźnica (dawne Gross-Rosen), też uderzano w pokojowe tony. „Pomnik w Rogoźnicy to wezwanie do czujności wobec spadkobierców Hitlera, którzy dążą do nowej wojny i chcieliby wskrzesić hańbę Gross-Rosen” - usłyszeli widzowie.