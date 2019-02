W ostatnich latach w Polsce zauważamy wzrost zainteresowania sztuką - także wśród osób, które nigdy dotąd nie zajmowały się tą dziedziną. Jako społeczeństwo dojrzeliśmy do etapu, w którym zwykłe, masowo produkowane dobra materialne są już niewystarczające. Poszukujemy czegoś więcej. Czegoś unikalnego, stworzonego z emocji, talentu i pasji. Dlatego coraz częściej odczuwamy potrzebę bezpośredniego kontaktu ze sztuką. Pragniemy dekorować ją nasze domy, chętnie widzimy ją w przestrzeni publicznej.

Z drugiej strony większość z nas czuje się w świecie sztuki – zwłaszcza współczesnej – niepewnie. Nie znamy artystów, nurtów i zjawisk. Brakuje nam zaufania do własnego gustu i osobistych wyborów. Nie bywamy na wystawach i aukcjach, a galerie omijamy szerokim łukiem…

Targi Sztuki Dostępnej skierowane są właśnie do takich osób. Do wszystkich, którzy myślą o zakupie dzieła sztuki, ale po pierwsze nie chcą na nie wydać zbyt wiele, a po drugie, nie mają pojęcia, gdzie i które dzieło warto nabyć. „U nas będzie niedrogo, więc przyjdź i po prostu kup, co ci się podoba – zachęcają organizatorki wydarzenia Lena Szwed-Strużyńska i Ewa Mierzejewska. – Nie musisz w ogóle znać się na sztuce. Gwarantujemy, że wszystko, co kupisz, będzie miało wartość artystyczną” – dodają.

Organizatorki przywiązują ogromną wagę do wysokiego poziomu prezentowanych prac. Od samego początku wprowadziły ostrą selekcję Wystawców. Do udziału w Targach Sztuki Dostępnej zaprosiły najlepsze, renomowane galerie sztuki współczesnej z całej Polski. Istotną częścią Targów będzie Galeria TSD, przestrzeń przeznaczona dla artystów indywidualnych. Tu również obowiązuje selekcja, choć pokazane będą prace zarówno „młodych talentów”, jak i twórców o już ugruntowanej pozycji.

Odwiedzający Targi Sztuki Dostępnej będą mogli zapoznać się tym, co najciekawsze w nowej polskiej sztuce. Przedstawione zostaną jej różne gatunki: od malarstwa i grafiki, poprzez fotografię, rzeźbę, aż do tkaniny artystycznej. Nie zabraknie nawet dzieł polskich gwiazd street-artu (reprezentowanych m.in. przez słynną Brain Damage Gallery).

Wszystkie prezentowane prace będzie można kupić i natychmiast zabrać do domu.