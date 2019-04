„Sztuka konsumpcyjna” Natalii LL oraz „Pojawienie się Lou Salome” Katarzyny Kozyra zniknęły z Muzeum Narodowego. To nie wszystko – galeria sztuki XX i XX wieku będzie zamknięta. Ekspozycje tam pokazywane mają być całkowicie zmienione.

Jak nie wiadomo o co chodzi, to w Polsce chodzi o obyczaje i gender. Na nie właśnie powołuje się cytowany przez Wyborczą nowy dyrektor Muzeum Narodowego, profesor Jan Miziołek. Miał on stwierdzić, że „pewna tematyka z zakresu gender nie powinna być explicite pokazywana” i powoływać się na skargę od rodziców uczniów, którzy wystawę zwiedzali.

Wypowiedź Miziołka spotkała się z kpinami zarówno miłośników, jak i znawców sztuki. „Chciałbym uprzejmie zwrócić uwagę prezesowi Miziołkowi, że na terenie Muzeum nadal widać rzeźby nie tylko z bananem, ale i, z przeproszeniem pana prezesa Miziołka, z gołym siusiakiem. To się musi zmienić ku chwale ojczyzny” – napisał Jacek Dehnel, znany pisarz.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że prace miały zostać usunięte zaraz po tym, jak profesor Miziołek został wezwany do Ministerstwa Kultury.

Sprawę wykpiwają już internauci, którzy nawiązując do pracy „Sztuka konsumpcyjna” organizują w poniedziałek protest pod Muzeum. Akcja „Narodowe jedzenie bananów” już przyciągnęła kilka tysięcy internautów.

Praca „Sztuka konsumpcyjna” uważana jest za jedną z najważniejszych dla polskiej sztuki współczesnej. Jej autorka – Natalia LL (skrót od dwojga nazwisk: Lach-Lachowicz) postrzegana jest jako feministka, głośno upominająca się o prawa kobiet. Podobnie przez część środowisk jest postrzegana Katarzyna Kozyra, która w swych pracach starała się pokazywać prawdziwe oblicze kobiet – ukazywać je takimi, jakimi mogą być, gdy nie muszą spełniać norm urody narzucanych przez społeczność.

Wielu obserwatorów twierdzi, że to, a nie tajemniczy list, było prawdziwym powodem zniknięcia prac.