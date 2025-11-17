Ostatnia noc roku zasługuje na wyjątkową oprawę! Tegoroczny repertuar sylwestrowy łączy to, co w Teatrze Capitol najlepsze – znakomite spektakle, energetyczną zabawę i szampański klimat, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

Spektakle i sylwestrowa zabawa do rana

W sylwestrową środę, 31 grudnia, na Dużej Scenie Teatru Capitol Widzowie będą mogli zobaczyć hitową farsę „Genialny pomysł” w obsadzie: Wojciech Brzeziński, Paulina Holtz, Piotr Grabowski i Joanna Jeżewska. W cenie biletu jest welcome drink, a po spektaklu noworoczne życzenia Widzom złożą sami aktorzy.

Wieczorne przedstawienie o godz. 21:00 przerodzi się w wyjątkową imprezę sylwestrową – po spektaklu scena zmieni się w klubową przestrzeń, gdzie o gorące rytmy zadba DJ MALE. Goście będą mogli korzystać z open baru aż do godziny 5:00 rano, zrobić pamiątkowe ujęcia w videobudce 360 i zatańczyć do największych hitów muzyki współczesnej. W barze przez całą noc dostępne będą dodatkowe przekąski, a dla chętnych – możliwość rezerwacji miejsc siedzących w loży z zestawem finger food.

Na Scenie Mniejszej o godz. 17:00 i 21:00 publiczność bawić się będzie przy komedii obyczajowej „Pół żartem…” z Olafem Lubaszenką, Polą Gonciarz, Jasperem Sołtysiewiczem, Justyną Jeleń i Kubą Dmochowskim. Widzowie otrzymają welcome drink, noworoczne życzenia od gwiazdorskiej obsady, a po późniejszym spektaklu bar pozostanie czynny do północy.

Natomiast na Scenie Amfiteatr o godz. 21:30 w ramach cyklu Capitol by Night zaprezentowany zostanie pikantny spektakl „Seks, siano i sekrety” z butelką prosecco Bottega Gold dla każdego Widza.

Foksal 11 – Burleska w złotym stylu Hollywood

Dla tych, którzy marzą o nocy w stylu gwiazd kina, Capitol przygotował wyjątkowe wydarzenie na Scenie Foksal 11. O godz. 20:00 rozpocznie się show & dining „Burleska – Złote Hollywood”, w wykonaniu artystów: Kate Rex, Pony Boy i Miss Mistress.

Wieczór otworzy trzydaniowa kolacja – do wyboru w wersji mięsnej lub wegetariańskiej. Następnie goście zanurzą się w świecie zmysłowego widowiska inspirowanego złotą erą Hollywood. O północy wzniesiony zostanie toast noworoczny, a na stołach pojawią się wykwintne zestawy przekąsek. Zabawa potrwa do rana przy muzyce DJ-a i open barze dostępnym do godziny 4:00. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić Sylwestra w eleganckim, kameralnym i niezwykle stylowym klimacie.

Sylwester, jakiego jeszcze nie było!

Teatr Capitol przygotował bogaty repertuar, który pozwala każdemu przywitać Nowy Rok w ulubiony sposób – z humorem, muzyką lub eleganckim show. Niezależnie od wyboru sceny, czeka wieczór pełen emocji, artystycznych wrażeń i szampańskiej zabawy. Tutaj szczegółowe informacje o programie na Marszałkowskiej 115 i Foksal 11 by Teatr Capitol znajdują się »TUTAJ«.

Nie czekaj! Rezerwuj miejsce już dziś!

📞 tel. 22 620 21 42

📩 bilety@teatrcapitol.pl

🌐 https://teatrcapitol.pl/spektakl/sylwester/

Przywitajcie Nowy Rok z teatralnym rozmachem – tylko w Teatrze Capitol w Warszawie!

