Znane nazwiska

Nick Cave, Leonard Cohen i Tom Waits – trzej wielcy twórcy, którzy w swoich pieśniach dotykali tematów granicznych: śmierci, winy, namiętności, samotności. To ich utwory stają się osią narracyjną spektaklu, prowadząc widzów przez świat wewnętrznych monologów i dramatycznych wyznań bohaterek.

Na scenie spotkają się cztery niezwykłe aktorki – Izabella Malik, Maria Meyer, Elżbieta Okupska i Alona Szostak – które zderzają się z własnymi lękami, wspomnieniami i marzeniami. W ich opowieściach kryje się wszystko, co ludzkie: zdrada, cierpienie, utracona miłość, ale też pragnienie wybaczenia i tęsknota za odkupieniem.

Muzyka i aranżacja

Muzykę oraz aranżacje do spektaklu stworzył Jerzy Mączyński – saksofonista, producent i kompozytor. Nazywany głosem młodego pokolenia wykształconych artystów, poszukujący nowych form wyrazu i kształtujący współczesną scenę muzyczną. W swojej karierze współpracował z wieloma reżyserami teatralnymi, tworząc muzykę, która nadaje spektaklom wyjątkowy wymiar emocjonalny i dramaturgiczny. Jednym z jego ważniejszych osiągnięć była współpraca przy spektaklu „Pokój” w reżyserii Szczepana Twardocha i Roberta Talarczyka, wystawionym w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, gdzie jego kompozycje spotkały się z dużym uznaniem zarówno publiczności, jak i krytyków.

„MonsterS. Mordercze pieśni” to spektakl o spotkaniu z własną „bestią” – cieniem, który nosi w sobie każdy z nas. To historia o tym, że w człowieku kryje się zarówno okrucieństwo, jak i zdolność do współczucia. To teatr emocji, w którym pieśni stają się wyznaniami duszy, a scena zamienia się w labirynt ludzkiego serca. Spektakl w reżyserii Roberta Talarczyka, to więc nie tylko hołd dla muzycznych mistrzów, ale przede wszystkim uniwersalna opowieść o kondycji człowieka – jego namiętnościach, lękach i wiecznej potrzebie nadziei.

TWÓRCY:

Scenariusz i reżyseria: Robert Talarczyk

Kierownictwo wokalne, produkcja teatralna: Kamil Baron

Kierownictwo muzyczne, aranżacje: Jerzy Mączyński

Wizualizacje: Grzegorz Mart

Kostiumy, scenografia: Dagmara Walkowicz-Goleśny

Reżyseria świateł: Piotr Roszczenko

Autor plakatu: Kuki Krzysztof Iwański

Producent spektaklu: BaronArt Kamil Baron

OBSADA:

Izabella Malik

Maria Meyer

Elżbieta Okupska

Alona Szostak

ZESPÓŁ WOKALNY (uczestnicy Warsztatowego Studia Wokalnego):

Dorota Terlecka

Monika Wieczorek

Mateusz Milewski

Teksty piosenek Nicka Cave’a, Leonarda Cohena i Toma Waitsa w polskim przekładzie Romana Kołakowskiego, Macieja Zembatego, Andrzeja Porzuczka, Daniela Wyszogrodzkiego oraz Roberta Talarczyka.

Teatr Capitol jest członkiem Unii Teatrów Niezależnych.

Spektakl „MonsterS. Mordercze pieśni” gościmy w Teatrze Capitol w niedzielę, 21 września godz.17:00 na Dużej Scenie, przy ul.Marszałkowskiej 115. Bilety dostępne pod adresem: https://teatrcapitol.pl/spektakle/dladoroslych/