Prof. J. Bralczyk potwierdza, że „wziąść” to błąd. Poprawna forma to „wziąć”. Jednak język stale ewoluuje. I wygląda na to, że być może forma "wziąść" jest preferowana wobec wziąć". Potwierdza to literatura.

Link do wypowiedzi prof. J. Bralczyka

"Wziąść" czy wziąć. Wiele mówi praktyka językowa u wybitnych pisarzy i poetów

„Wziąść” znajdziemy u Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza i Norwida.

Ważne Poprawnie to powiedzieć „wziąć”, „zająć”, „przyjąć”. Ale z uwagi na legitymizację słowa "wziąść" przez wielkich pisarzy jest to forma dopuszczalna.

Używanie "wziąść" wynika z analogii np. do „siąść”, „jeść”, „trząść”. To nie jest forma poprawna, ale trzeba pamiętać, że właśnie tej formy używali nasi wielcy pisarze.

Co o "wziąść" mówią reguły gramatyki w języku polskim?

Forma "wziąść" jest błędna i niepoprawna w języku polskim. Poprawna forma to "wziąć". Czasownik "wziąć" jest aspektem dokonanym od czasownika "brać" i jedyną akceptowaną przez polską gramatykę formą. Używanie "wziąść" wynika z błędnej analogii do innych czasowników zakończonych na "-ść", ale nie istnieje czasownik "braść", co sprawia, że forma "wziąść" jest niepoprawna. Dlatego należy używać jedynie formy "wziąć" zarówno w mowie, jak i w piśmie, szczególnie w kontekstach formalnych.