Czytelniczy rok nabiera rozpędu. Na rynku ukazują się kolejne książki lubianych autorów. Kryminały to "gimnastyka dla umysłu" i bezpieczne przeżywanie emocji w zaciszu domowego ogniska.

"Upiór" Maciej Siembieda

W marcu 2026 r. ukazuje sie książka pt. "Upior" Macieja Siembiedy. To historia nowego śledztwa Jakuba Kani, która rozgrywa się w mrocznym świecie biznesu funeralnego. Kluczowym motywem jest tafofobia - lęk przed pochowaniem żywcem - powiązana z postacią Władysława Reymonta. "Jak zwykle u Siembiedy zagadka oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z życia laureata literackiego Nobla, który zanim został pisarzem, był medium o rzadko spotykanej mocy, biorącym udział w seansach spirytystycznych w największych miastach Europy. Intrygę uzupełnia autentyczna, współczesna postać tkacza z Bielska-Białej, którego mentalne związki z Reymontem przekraczają granice wyobraźni, choć miały miejsce naprawdę. Historia splata się z tajemniczym zaginięciem Marka Kopczyńskiego - właściciela dużego domu pogrzebowego, dotkniętego obsesją tafofobii. Gdy Kopczyński znika, a rodzina występuje o wypłatę polisy na życie (choć ciała rzekomo zmarłego nigdy nie odnaleziono), Jakub Kania odkrywa, że owo zaginięcie jest elementem znacznie większej i bardziej niepokojącej gry" - czytamy w opisie wydawcy do "Upiora" Macieja Siembiedy.

"Rok zmian" Mieczysław Gorzka

"Rok zmian" Mirosława Gorzki to trzymający w napięciu thriller, którego akcja rozgrywa się na przestrzeni tytułowego roku. Splatają się tu losy trzech mężczyzn: architekta, policjanta i psychologa. Architekt marzy o tym, by wyrwać się z rutyny, a psycholog chce się uwolnić od zaborczej matki. Z kolei policjant musi zmierzyć się ze ważną sprawą, którą zaniedbał przed laty.

"Zima pożegnanych" Anna Kańtoch

"Zima pożegnanych" to czwarty tom opowieści kryminalnych, których bohaterką jest emerytowana policjantka Krystyna Lesińska. Tym razem będzie rozwiązywać zagadkę śmierci jej młodego sąsiada Miłosza Najdera i tajemniczej blondynki. Miłosz pokazał Lesińskiej emaile z filmikami, które przedstawiały blondynkę idącą przez las. Obawiał się, że kobiecie grozi niebezpieczeństwo. Dzięki pomocy wnuka Lesińskiej udaje się jej namierzyć adres kobiety z nagrania, zanim jednak zdąży cokolwiek zrobić, trafia do szpitala z zapaleniem oskrzeli. Potem dowiaduje się, że Miłosz i tajemnicza blondynka nie żyją, a policja jest pewna, że Najder zaatakował kobietę, a ona zabiła go w samoobronie. Krystyna w to nie wierzy i zaczyna swoje śledztwo, w którym pomaga jej niedawno poznany pisarz interesujący się true crime. Czy tym razem Krystyna Lesińska spotka kogoś, kto pomoże jej dowiedzieć się czegoś o zaginięciu brata?

"Markiz" Przemysław Piotrowski

"Markiz" to dziewiąty tom bestsellerowej serii kryminalnej o komisarzu Igorze Brudnym, autorstwa Przemysława Piotrowskiego, którego premiera zaplanowana jest na marzec 2026 roku. Fabuła osadzona na Helu przedstawia Brudnego i Julię Zawadzką wplątanych w makabryczną grę seryjnego mordercy, rozpoczynającą się od znalezienia zwłok we wraku okrętu

"Zombie" Wojciech Chmielarz

14 stycznia będzie mieć premierę wznowienie powieści "Zombie" Wojciecha Chmielarza w Wydawnictwie Marginesy. To drugi tom cyklu gliwickiego z detektywem Dawidem Wolskim, dopełniający trylogię "Wampir" - "Zombie" - "Wilkołak". "Adam Górnik to młody błyskotliwy prokurator, kochający mąż i troskliwy ojciec. Wzorowy obywatel. Jednak nosi w sobie przerażający sekret. Gdy miał piętnaście lat, zamordował szkolnego kolegę, chuligana i postrach innych uczniów, Filipa »Korsarza« Korsarskiego, uderzając go młotkiem w głowę. Zwłoki ukrył i chciał o tym zapomnieć. Wiele lat później Górnik, już jako prokurator, dostaje wezwanie na miejsce popełnienia morderstwa i jest przekonany, że wreszcie odkryto zwłoki jego ofiary. Teraz musi poprowadzić śledztwo we własnej sprawie i ostatecznie zatuszować zbrodnię. Cóż z tego, gdy w dobrze zapamiętanym miejscu nie znajduje jednak ciała Korsarza, a zabitą parę dni wcześniej dziewczynkę. Szczątki Korsarza zniknęły. Czyżby wrócił zza grobu, by się zemścić?" - czytamy w streszczeniu wydawcy. Górnik do pomocy wynajmuje detektywa Dawida Wolskiego, znanego z niekonwencjonalnych metod działania i wątpliwej etyki zawodowej.