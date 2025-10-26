Szczepan Twardoch podbił serca czytelników takimi powieściami jak "Morfina", "Drach" czy "Null". Jego "Król" stał się podstawą bardzo popularnego serialu pod tym samym tytułem, w którym zagrali min. Michał Żurawski, Borys Szyc oraz Arkadiusz Jakubik. Twardoch jest laureatem licznych nagród literackich, takich jak np. Paszport „Polityki", Nagroda im. Kościelskich czy Nagroda Czytelników Nike.

Nowa powieść Szczepana Twardocha

Nowa powieść Szczepana Twardocha pt. "Zimne wybrzeże" przenosi czytelników w czasy zimnej wojny. Jej akcja toczy się na skutym lodem Spitsbergenie, gdzie w stacji badawczej Hornsund zaginął jeden z polskich polarników. Jego poszukiwania doprowadzą do zaskakujących odkryć, które pokażą, jak cienka jest granica między śledztwem a działaniami szpiegowskimi. Jak wynika z pierwszych recenzji, Szczepan Twardoch "po mistrzowsku łącząc elementy thrillera szpiegowskiego, kryminału i dramatu psychologicznego - opowiada o samotności, zdradzie, pokłosiu wojny i cienkiej granicy między misją a obsesją oraz o tym, jak historia i polityka potrafią zdeterminować los zwykłych ludzi".

Osobiste doświadczenia

"Tajemnicą poliszynela jest, że bezpośrednią inspirację do powstania powieści stanowiły osobiste doświadczenia eksploratorskie autora, który do norweskiej krainy lodów udał się po raz pierwszy w 2006 roku i od tamtego czasu uczestniczył kilkukrotnie w licznych wyprawach (w tym ostatniej w 2022 roku jako część Svalbard Arctic Oasis Expedition 2022). Pisarz podkreśla, że od lat wraca na Spitsbergen (zarówno na samotne trekkingi, jak i w towarzystwie). Czyni to z fascynacji surowością krajobrazu, panującą tam ciszą i możliwością obcowania z dziką naturą, traktując takie pobyty jako doświadczenie przygodowe, a zarazem terapeutyczne. Niemniej u podstaw powstania Zimnych wybrzeży nie stały wyłącznie względy przyrodnicze, lecz także sensacyjna intryga uknuta przeciwko sowieckim komunistom, których ślady obecności na wyspie są widoczne po dziś dzień (na przykład pomnik Lenina w Barentsburgu). By jednak zrozumieć lepiej te wszystkie zaszłości, przenieśmy się do powieściowych lat pięćdziesiątych XX wieku, w których toczy się akcja tego lodowatego thrillera" - napisał w posłowiu Łukasz Jan Berezowski.

Kiedy ukaże się nowa powieść Szczepana Twardocha?

Powieść Szczepana Twardocha pt. "Zimne wybrzeże" ukaże się 12 listopada 2025 r.