Komedia "żONa" to sztuka Jade-Rose Parker, którą pokochała francuska publiczność, a Adam Sajnuk po mistrzowsku zaadaptował tekst do naszej rzeczywistości - polskiej mentalności, obyczajowości i wrażliwości.
Komedia "żONa". O czym jest spektakl?
"żONa" to spektakl o zaufaniu i potrzebie bliskości. Dotyka zagadnień takich jak tolerancja, akceptacja oraz wzajemne wspierani się a także miłości i tożsamości. Spektakl "żONa" to komedia pełna emocji, która daje chwilę na oddech i refleksję. Prowokująca rozrywka, która oprócz wybuchu śmiechu, potrafi wprowadzić również w zadumę czy wręcz w onieśmielenie.
Bohaterem sztuki jest François. Polityk startuje w wyborach na mera miasta. Ma liberalne poglądy i wysokoprocentowe poparcie. Jego żona Carla jest inteligentna i atrakcyjna, a piękna córka Louise to ich oczko w głowie. Obrazek idealny - wizerunkowy wzór sukcesu.
Ale… życie to nie plakat wyborczy. Jeden dzień wywróci do góry nogami losy całej rodziny, a w konsekwencji może zrujnować błyskotliwą karierę Françoisa. Kiedy ktoś wyjawi z dawna skrywaną tajemnicę, inny ogłosi zaskakującą nowinę, a we wszystko wmiesza się główny oponent polityczny Rachon, życie Françoisa zadrży w posadach. Rozpocznie się “festiwal” kłótni, oskarżeń i kolejnych "rewelacji".
"żONa". Kto gra w tym spektaklu? Obsada
Reżyser Adam Sajnuk umiejętnie wydobywa ironię losu polityka wystawionego na próbę, a czwórka znakomitych aktorów gra brawurowo i improwizuje, kreując wiarygodne postaci tej komedii o hipokryzji miłości i tolerancji. Główną rolę w spektaklu "żONa" gra Piotr Polk. Poza nim w sztuce tej występują również:
- Renata Dancewicz
- Justyna Fabisiak
- Cezary Łukaszewicz / Michał Rolnicki
"żONa". Kto stoi za spektaklem?
- Autor: Jade-Rose Parker
- Tłumaczenie: Irma Helt
- Reżyser: Adam Sajnuk
- Kostiumy i scenografia: Katarzyna Adamczyk
- Muzyka: Michał Lamża
- Producenci: Katarzyna Fukacz, Damian Słonina
- Produkcja: Tito Productions
- Spektaklove
"żONa". Kiedy i gdzie zobaczyć spektakl?
Spektakl "żONa" będzie wystawiany w najbliższym czasie w dwóch terminach. Będzie można go zobaczyć:
- 19 października, godz. 15.30 i 18.15 – Mała Warszawa
- 9 listopada, godz. 15.30 i 18.15 – Mała Warszawa
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję