Komedia "żONa" to sztuka Jade-Rose Parker, którą pokochała francuska publiczność, a Adam Sajnuk po mistrzowsku zaadaptował tekst do naszej rzeczywistości - polskiej mentalności, obyczajowości i wrażliwości.

Komedia "żONa". O czym jest spektakl?

"żONa" to spektakl o zaufaniu i potrzebie bliskości. Dotyka zagadnień takich jak tolerancja, akceptacja oraz wzajemne wspierani się a także miłości i tożsamości. Spektakl "żONa" to komedia pełna emocji, która daje chwilę na oddech i refleksję. Prowokująca rozrywka, która oprócz wybuchu śmiechu, potrafi wprowadzić również w zadumę czy wręcz w onieśmielenie.

Reklama

Bohaterem sztuki jest François. Polityk startuje w wyborach na mera miasta. Ma liberalne poglądy i wysokoprocentowe poparcie. Jego żona Carla jest inteligentna i atrakcyjna, a piękna córka Louise to ich oczko w głowie. Obrazek idealny - wizerunkowy wzór sukcesu.

Ale… życie to nie plakat wyborczy. Jeden dzień wywróci do góry nogami losy całej rodziny, a w konsekwencji może zrujnować błyskotliwą karierę Françoisa. Kiedy ktoś wyjawi z dawna skrywaną tajemnicę, inny ogłosi zaskakującą nowinę, a we wszystko wmiesza się główny oponent polityczny Rachon, życie Françoisa zadrży w posadach. Rozpocznie się “festiwal” kłótni, oskarżeń i kolejnych "rewelacji".

"żONa". Kto gra w tym spektaklu? Obsada

Reżyser Adam Sajnuk umiejętnie wydobywa ironię losu polityka wystawionego na próbę, a czwórka znakomitych aktorów gra brawurowo i improwizuje, kreując wiarygodne postaci tej komedii o hipokryzji miłości i tolerancji. Główną rolę w spektaklu "żONa" gra Piotr Polk. Poza nim w sztuce tej występują również:

Renata Dancewicz

Justyna Fabisiak

Cezary Łukaszewicz / Michał Rolnicki

Reklama

"żONa". Kto stoi za spektaklem?

Autor: Jade-Rose Parker

Tłumaczenie: Irma Helt

Reżyser: Adam Sajnuk

Kostiumy i scenografia: Katarzyna Adamczyk

Muzyka: Michał Lamża

Producenci: Katarzyna Fukacz, Damian Słonina

Produkcja: Tito Productions

Spektaklove

"żONa". Kiedy i gdzie zobaczyć spektakl?

Spektakl "żONa" będzie wystawiany w najbliższym czasie w dwóch terminach. Będzie można go zobaczyć: