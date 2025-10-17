Komedia "żONa" to sztuka Jade-Rose Parker, którą pokochała francuska publiczność, a Adam Sajnuk po mistrzowsku zaadaptował tekst do naszej rzeczywistości - polskiej mentalności, obyczajowości i wrażliwości.

Komedia "żONa". O czym jest spektakl?

"żONa" to spektakl o zaufaniu i potrzebie bliskości. Dotyka zagadnień takich jak tolerancja, akceptacja oraz wzajemne wspierani się a także miłości i tożsamości. Spektakl "żONa" to komedia pełna emocji, która daje chwilę na oddech i refleksję. Prowokująca rozrywka, która oprócz wybuchu śmiechu, potrafi wprowadzić również w zadumę czy wręcz w onieśmielenie.

Reklama
Nowa piosenka Darii ze Śląska. Utwór powstał na potrzeby spektaklu [WIDEO]
Nowa piosenka Darii ze Śląska. Utwór powstał na potrzeby spektaklu [WIDEO]

Zobacz również

Bohaterem sztuki jest François. Polityk startuje w wyborach na mera miasta. Ma liberalne poglądy i wysokoprocentowe poparcie. Jego żona Carla jest inteligentna i atrakcyjna, a piękna córka Louise to ich oczko w głowie. Obrazek idealny - wizerunkowy wzór sukcesu.

Ale… życie to nie plakat wyborczy. Jeden dzień wywróci do góry nogami losy całej rodziny, a w konsekwencji może zrujnować błyskotliwą karierę Françoisa. Kiedy ktoś wyjawi z dawna skrywaną tajemnicę, inny ogłosi zaskakującą nowinę, a we wszystko wmiesza się główny oponent polityczny Rachon, życie Françoisa zadrży w posadach. Rozpocznie się “festiwal” kłótni, oskarżeń i kolejnych "rewelacji".

"żONa". Kto gra w tym spektaklu? Obsada

Reżyser Adam Sajnuk umiejętnie wydobywa ironię losu polityka wystawionego na próbę, a czwórka znakomitych aktorów gra brawurowo i improwizuje, kreując wiarygodne postaci tej komedii o hipokryzji miłości i tolerancji. Główną rolę w spektaklu "żONa" gra Piotr Polk. Poza nim w sztuce tej występują również:

  • Renata Dancewicz
  • Justyna Fabisiak
  • Cezary Łukaszewicz / Michał Rolnicki
Reklama

"żONa". Kto stoi za spektaklem?

  • Autor: Jade-Rose Parker
  • Tłumaczenie: Irma Helt
  • Reżyser: Adam Sajnuk
  • Kostiumy i scenografia: Katarzyna Adamczyk
  • Muzyka: Michał Lamża
  • Producenci: Katarzyna Fukacz, Damian Słonina
  • Produkcja: Tito Productions
  • Spektaklove

"żONa". Kiedy i gdzie zobaczyć spektakl?

Spektakl "żONa" będzie wystawiany w najbliższym czasie w dwóch terminach. Będzie można go zobaczyć:

  • 19 października, godz. 15.30 i 18.15 – Mała Warszawa
  • 9 listopada, godz. 15.30 i 18.15 – Mała Warszawa