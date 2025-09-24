Donato Carrisi to król thrillerów. Reżyseruje też filmu na podstawie swoich książek. Jako reżyser filmem "Dziewczyna we mgle", opartym na swojej powieści o tym samym tytule. W 2018 roku zdobył nagrodę David di Donatello dla najlepszego nowego reżysera. Wyreżyserował też "Jestem otchłanią", "Dom bez wspomnień" oraz "W labiryncie".

Źródła najgłębszych lęków

"Niepokojąca podróż do najciemniejszych zakamarków naszych dusz i źródeł najgłębszych lęków, na końcu której to, jak postrzegamy świat, nigdy nie będzie już takie samo" - tak powieść "Efekt motyli" zapowiada wydawca. Książka, w tłumaczeniu Anny Osmólskiej-Mętrak już jest w księgarniach.

Zaginione dziecko

Bohaterką thrillera Donata Carrisiego jest Serena, mieszkająca w Mediolanie brokerka nazywana w środowisku finansistów "blond rekinem". To kobieta sukcesu, która przez lata wiodła luksusowe życie bez zobowiązań, dopóki nie zaszła w ciążę z przypadkowym partnerem. Okoliczności zmusiły ją do urodzenia niechcianego dziecka, ale Serena nie zamierzała rezygnować z niezależności. Wychowywała córkę, zapewniając jej najlepsze możliwe warunki i unikając zbędnego zaangażowania emocjonalnego. Sześciolatkę wysłała na obóz narciarski do Szwajcarii. Po pożarze w schronisku, w którym zakwaterowano dziewczynki, ślad po jej dziecku zaginął. Choć wszystko wskazuje na to, że córka Sereny nie żyje, ją samą zaczynają dręczyć niepokojące koszmary. Wkrótce na jaw wyjdą naprawdę przerażające fakty.

Kim jest Donato Carrisi?

Urodzony 25 marca 1973 roku w Martina Franca w regionie Apulia Donato Carrisi jest scenarzystą, pisarzem i dramatopisarzem. Ukończył wydział prawa ze specjalizacją z kryminologii i behawioryzmu; tematem jego pracy magisterskiej byli seryjni mordercy, w szczególności Luigi Chiatti, słynny Potwór z Foligno, zabójca dzieci. W trakcie studiów Carrisi założył grupę teatralną Vivarte, dla której napisał cztery sztuki i dwa musicale. Ma na swoim koncie takie bestsellery jak m.in. "Zaklinacz", "Trybunał dusz" czy "Dom głosów".