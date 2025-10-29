Przemysław Piotrowski, Wojtek Miłoszewski oraz Piotr Kościelny to bardzo lubiani i cenieni przez czytelników autorzy kryminałów i thrillerów. Każdy z nich ma na koncie kilka bestsellerów, a fani z niecierpliwością czekają na ich kolejne książki. Przygotowaliśmy dla Was trzy książki tych autorów, które podczas lektury powodują, że krew szybciej krąży w żyłach.

"Fetysz" - nowe śledztwo Igora Brudnego

"Fetysz" to ósmy już tom o śledztwach, które prowadzi Igor Brudny. Postać tę stworzył Przemysław Piotrowski. Igor Brudny to twardy, warszawski gliniarz, który ma za sobą mroczną przeszłość. Seria z Igorem Brudnym łączy w sobie klasyczne elementy powieści kryminalnych. Los rzuca go do rodzinnej Zielonej Góry. Tym razem ten samotny wilk musi stawić czoła kolejnemu bezwzględnemu mordercy. "Śledztwo staje się dla komisarza jedyną szansą na uratowanie nie tylko kolejnych potencjalnych ofiar, lecz także samego siebie. Pozbawiony pomocy najbliższych mu osób, Brudny powraca do korzeni - a więc na samo dno piekieł" - zapowiada wydawca.

"Fetysz" - nowa powieść Przemysława Piotrowskiego
"Demon" - współczesna powieść grozy

"Demon" to nowa powieść Wojtka Miłoszewskiego, autora bestsellerowej serii o komisarzu Kastorze Grudzińskim. Tym razem autor napisał powieść grozy z elementami nadprzyrodzonymi. Jest to też jednocześnie kolejna część przygód komisarza Kastora Grudzińskiego, policjanta rodem z lat 90. Główna bohaterka, Pola, jest kobietą sukcesu, właśnie ma awansować w swojej korporacji. Podczas kluczowego spotkania do sali konferencyjnej wpada zakrwawiony syn Poli. Tak zaczyna się karuzela niepokojących, przerażających i niezrozumiałych zdarzeń.

"Demon" - nowa powieść Wojtka Miłoszewskiego

"Bezsilna" - pozornie spokojna prowincja

Piotr Kościelny to były prywatny detektyw, specjalista ds. bezpieczeństwa i instruktor samoobrony oraz ceniony autor powieści kryminalnych. "Bezsilna" to kolejny kryminał z serii o śledztwach komisarza Sokołowskiego. Ten wrocławski policjant z wieloletnim doświadczeniem trafia na pozornie spokojną prowincję - do Wschowy. Dochodzi tam do samobójczej śmierci młodej matki. Sokołowski jest przekonany, że kobieta sama nie odebrała sobie życia.

"Bezsilna" - nowa powieść Piotra Kościelnego