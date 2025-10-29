Laureat literackiego Nobla 2025 ogłoszony został na początku października. To 122. zdobywca tej prestiżowej nagrody. László Krasznahorkai, bo o nim mowa, to węgierski pisarz. Drugi noblista pochodzący z tego kraju. Pierwszym był Imre Kertesz.

Laureat Nobla 2025. Jakie jego książki ukazały się w Polsce?

László Krasznahorkai został nazwany przez Susan Sontag "mistrzem apokalipsy cytującym Gogola i Melville’a", a W.G. Sebald pisał o nim: "uniwersalność wizji Krasznahorkaiego rozwiewa wszystkie wątpliwości dotyczące współczesnej literatury".

W Polsce dotychczas ukazały się tylko trzy powieści László Krasznahorkaiego. Przełożone na nasz język zostały takie tytuły jak:

"Szatańskie tango"

"Melancholia sprzeciwu"

"Wojna i wojna".

Wszystkie trzy książki są praktycznie nie do kupienia. Można je jedynie nabyć na aukcjach internetowych, gdzie osiągają ceny rzędu 300-700 złotych.

Laureat literackiego Nobla 2025. Kiedy jego książka ukaże się w Polsce?

Chętni do zagłębienia się w literaturę, która wyszła spod pióra Noblisty 2025 już niebawem będą mogli wybrać się do księgarń, by kupić zbiór opowiadań László Krasznahorkaiego. Książka zatytułowana "A świat trwa" trafi do księgarń w grudniu br.

Zbiór opowiadań Noblisty 2025 ukaże się nakładem Wydawnictwa Czarne. Autorką tłumaczenia jest Elżbieta Sobolewska. Zbiór "A świat trwa" w 2018 roku nominowany był do Międzynarodowego Bookera. W rozmowie z PAP redaktor wydawnictwa Przemysław Pełka mówił, że to "zbiór opowiadań dość mrocznych, ale bardzo ciekawych, finezyjnych i zróżnicowanych".

To jednak nie jedyna książka Noblisty 2025, która ma ukazać się na polskim rynku. Wydawnictwo Czarne zapowiedziało, że już na początku przyszłego roku wznowi powieść "Szatańskie tango".

Premiera książki Noblisty 2025. O czym jest zbiór "A świat trwa"?

Zbiór opowiadań "A świat trwa", którego autorem jest László Krasznahorkai to 21 opowiadań. Wszystkie opisują świat z perspektywy nietypowych bohaterów: outsiderów, wędrowców, wyobcowanych ekscentryków, ludzi rozpaczliwie poszukujących porządku w otaczającej ich rzeczywistości, a przede wszystkim sensu własnego istnienia.

Za wartkim strumieniem ich myśli, monologów, czasem lamentów zdaje się skrywać ten sam tajemniczy protagonista, przywdziewający jedynie fantazyjne maski. Ktoś jak my strwożony absurdem, któremu się przygląda.

W posłowiu do zbioru opowiada laureata Nobla 2025 Elżbieta Sobolewska, która przetłumaczyła je na język polski napisała, że autor "z obsesją przywiązany pozostaje do katastroficznej wizji świata, oddając wewnętrzny rytm człowieka zagubionego w absurdzie istnienia".

Jej zdaniem narracja "wciąga czytelnika w uniwersum, gdzie każdy gest i każde słowo mają egzystencjalny wymiar", a język pisarza "jest niczym pęknięty obiektyw: wprawdzie zniekształca, ale i tak pozwala zajrzeć głębiej, pod powierzchnię rzeczywistości".