Studio MTL Maxfilm - znane z realizacji hitów "Kogel Mogel" oraz "Uwierz w Mikołaja" - ogłosiło właśnie casting do ekranizacji "Karolci". Twórcy poszukują dzieci w wieku od 8 do 11 lat do głównych ról - Karolci i Piotrka. Zgłoszenia można przesyłać w formie krótkiego filmu do 15 listopada. W nagraniu należy przedstawić się i opowiedzieć kilka zdań o sobie, a następnie odegrać krótką scenkę z udziałem magicznego koralika.

Zadanie dla uczestników castingu do ról w "Karolci"

"Wyobraź sobie, że pewnego dnia wracasz ze szkoły, wchodzisz do swojego pokoju i nagle… coś błyszczy pod twoim biurkiem. Schylasz się i widzisz malutki niebieski koralik. Jest piękny, kolorowy, jakby świecił od środka. Podnosisz go i wtedy dzieje się coś niesamowitego… Koralik zaczyna delikatnie drżeć w twojej dłoni. Nagle słyszysz cichy głosik: „Cześć! Jestem magiczny koralik. Mogę spełnić jedno twoje marzenie" - brzmi fragment zadania, które postawiono uczestnikom castingu do filmu "Karolcia".

Magiczna powieść Marii Krüger

"Karolcia" to klasyczna opowieść dla najmłodszych, w której magia przenika codzienność. Książka ukazała się w 1959 nakładem Wydawnictwa "Nasza Księgarnia" i od tamtej pory wznawiano ją wielokrotnie. Bohaterka jest dziewięcioletnia dziewczynka, która w Warszawie z rodziną i prowadzi zwyczajne życie, dopóki nie odnajduje pod podłogą małego, błękitnego koralika. To magiczny koralik, który ma wielką moc. Razem z przyjacielem Piotrkiem dziewczynka przeżywa wiele niezwykłych przygód i musi stawić czoła czarownicy Filomenie, która za wszelką cenę chce odebrać jej koralik.

Twórczość Marii Krüger

Maria Krüger - autorka "Karolci" - była cenioną autorką książek dla dzieci i dziennikarką. Publikowała w czasopismach takich jak "Płomyczek", "Świerszczyk" czy "Płomyk", a także współtworzyła popularną audycję "Miś z okienka". W 1970 r. ukazała się jej kolejna książka o przygodach Karolci pt. "Witaj, Karolciu". Maria Krüger jest także autorka m.in. powieści "Godzina pąsowej róży", która została sfilmowana 1963 r. Główną rolę, nastolatki w magiczny sposób przeniesionej z XX do XIX wieku, zagrała Elżbieta Czyżewska.