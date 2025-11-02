Anna Kańtoch z powodzeniem pisze fantastykę i kryminały. I jeden, i drugi gatunek wychodzi jej świetnie. Autorka po mistrzowsku buduje napięcie. Teraz przypomniano jej przebój sprzed lat, powieść pt. "Wiara".

Mrożące krew w żyłach bestsellery - "Demon", "Fetysz", "Bezsilna". Nie zaśniesz, dopóki nie skończysz

Tajemnica podbeskidzkiej wsi

Pierwsze wydanie "Wiary" wyszło kilka lat temu. Teraz powraca. Akcja tej mrocznej powieści rozgrywa się w 1986 r. Akcja rozgrywa się w podbeskidzkiej Rokitnicy. Trwają tam właśnie protesty przeciwko budowie elektrowni jądrowej. Miejscowy proboszcz znajduje na torach ciało młodej kobiety. To obca, nikt z miejscowej społeczności jej nie zna. We wsi pojawia się kapitan Witczak z komendy w Bielsku-Białej, który ma poprowadzić śledztwo. Trafia na zmowę milczenia. Swoje śledztwo prowadzi też proboszcz. Na jaw wychodzą tajemnice sprzed lat, mowa o przeklętej wiosce i zmowie. Co wydarzyło się naprawdę?

"Wiara" Anny Kańtoch to pasjonująca opowieść o dramacie sprzed 40 lat
Mroki Karkonoszy i seanse spirytystyczne. Nowa odsłona bestsellerowej serii kryminalnej

Książki Anny Kańtoch

Anna Kańtoch - pisarka i orientalistka (specjalność: arabistyka), autorka m.in. cyklu "Przedksiężycowi", powieści "Czarne" i "Niepełnia". Napisał również przebojową serię „Pory roku” opowiadającej o losach Krystyny Lesińskiej i jej śledztwach. Laureatka Nagrody Wielkiego Kalibru za powieść kryminalną "Wiosna zaginionych", nagrody Europejskiego Stowarzyszenia Science Fiction (ESFS), pięciokrotna zdobywczyni Nagrody im. Janusza A. Zajdla.