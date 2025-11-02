Anna Kańtoch z powodzeniem pisze fantastykę i kryminały. I jeden, i drugi gatunek wychodzi jej świetnie. Autorka po mistrzowsku buduje napięcie. Teraz przypomniano jej przebój sprzed lat, powieść pt. "Wiara".

Tajemnica podbeskidzkiej wsi

Pierwsze wydanie "Wiary" wyszło kilka lat temu. Teraz powraca. Akcja tej mrocznej powieści rozgrywa się w 1986 r. Akcja rozgrywa się w podbeskidzkiej Rokitnicy. Trwają tam właśnie protesty przeciwko budowie elektrowni jądrowej. Miejscowy proboszcz znajduje na torach ciało młodej kobiety. To obca, nikt z miejscowej społeczności jej nie zna. We wsi pojawia się kapitan Witczak z komendy w Bielsku-Białej, który ma poprowadzić śledztwo. Trafia na zmowę milczenia. Swoje śledztwo prowadzi też proboszcz. Na jaw wychodzą tajemnice sprzed lat, mowa o przeklętej wiosce i zmowie. Co wydarzyło się naprawdę?

Książki Anny Kańtoch

Anna Kańtoch - pisarka i orientalistka (specjalność: arabistyka), autorka m.in. cyklu "Przedksiężycowi", powieści "Czarne" i "Niepełnia". Napisał również przebojową serię „Pory roku” opowiadającej o losach Krystyny Lesińskiej i jej śledztwach. Laureatka Nagrody Wielkiego Kalibru za powieść kryminalną "Wiosna zaginionych", nagrody Europejskiego Stowarzyszenia Science Fiction (ESFS), pięciokrotna zdobywczyni Nagrody im. Janusza A. Zajdla.