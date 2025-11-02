Ulubiony aktor Polaków. Gdzie grał Stanisław Tym?

Stanisław Tym to postać, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Aktor przez wielu Polaków uwielbiany jest za role w filmach Stanisława Barei, czy Marka Piwowskiego. Zagrał m.in. w komediach "Miś", "Rejs", "Rozmowy kontrolowane", czy "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz". Wyreżyserował i zagrał również główną rolę w filmie "Ryś".

Reklama

Aktor odszedł 6 grudnia 2024 roku. 17 lipca 2025 obchodziłby swoje 88. urodziny. Tego dnia odeszła jego przyjaciółka i koleżanka po fachu Joanna Kołaczkowska. Stanisław Tym zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Nigdy się nie poddawał a kolejne zdrowotne problemy pokonywał śmiechem.

Biografia Stanisława Tyma. Co w niej znajdziemy?

Książka autorstwa Katarzyny Stoparczyk zatytułowana "Tym. Człowiek szczery na trzy litery" to pierwsza tak osobista opowieść o Stanisławie Tymie. Nie brakuje w nim historii z dzieciństwa i młodości, zabawnych opowieści i anegdot o tym, jak wkręcał i żartował sobie z kolegów.

W zapowiedzi książki "Tym. Człowiek szczery na trzy litery" można przeczytać, że "Katarzyna Stoparczyk zabiera nas w podróż do świata Stanisława, w którym każdy gest i każde słowo nabierają wyjątkowego znaczenia. Poznała go w kawiarence znajdującej się w liceum, które przed laty ukończył. Rozmawiali, dzieląc się radością spotkania i ciastkiem. Spotkania, które nieoczekiwanie stało się początkiem niezwykłej przygody".

Aktor z przypadku, obrońca życia z wyboru

Reklama

Myślał, że zostanie inżynierem chemii, lecz los postawił go na scenie. W pamięci widzów na zawsze pozostanie Ryszardem Ochódzkim z kultowego "Misia". Jego riposty przeszły do historii, role – do legendy. Był aktorem z przypadku, obrońcą życia z wyboru. Największym sukcesem nie były dla niego nagrody czy owacje, lecz uratowanie i przygarnięcie bezpańskich psów, które spotykał na swojej drodze.

Ta książka jak pisze wydawca nie jest biografią pełną dat i faktów. To pożegnanie złożone z anegdot, wspomnień i drobnych szczegółów, które składają się na obraz człowieka wyjątkowego. Aktora, który całym sobą wierzył, że warto bronić życia w każdej jego formie. "Mimo wszystkich spektakularnych sukcesów pozostał człowiekiem szczerym. Na trzy litery" - czytamy.

To ona napisała biografię Stanisława Tyma

Autorką nietypowej biografii Stanisława Tyma jest Katarzyna Stoparczyk. Dziennikarka radiowej Trójki napisała m.in. biografię "Franciszek Pieczka. Portret intymny" oraz "Jak mieć w życiu frajdę. Rozmowy Kasi Stoparczyk".

Dziennikarka na dwa tygodnie przed tragiczną śmiercią, zginęła w wypadku samochodowym, skończyła pracę nad książką. Zacząłem zastanawiać się, kto mógłby taką książkę napisać. Byłem wtedy świeżo po lekturze książce pani Kasi o Franciszku Pieczce i pomyślałem, że byłaby idealną osobą - mówił w audycji "Tu Myśliwiecka 3/5/7" Michał Misiorek, redaktor książki "Tym. Człowiek szczery na trzy litery".

Kiedy biografia Stanisława Tyma trafi do księgarń?

Pomyślałem sobie, że jeżeli ktoś jest w stanie w tak piękny, ciepły, wrażliwy, a z drugiej strony nielukrowany sposób przedstawić Franciszka Pieczkę, to jest w stanie też tak przedstawić Stanisława Tyma - mówił Misiorek w rozmowie z Michałem Nogasiem. Książka "Tym. Człowiek szczery na trzy litery" trafi do księgarń 12 listopada tego roku nakładem wydawnictwa Otwarte.