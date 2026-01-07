Atrakcje w rankingu

Polska instytucja wyprzedziła w rankingu Bangkok, który przyciąga żywą sceną sztuki współczesnej (m.in. galerią Dib Bangkok) oraz imponującymi ruinami świątyni Wat Chai Watthanaram. Stolica Tajlandii często uznawana jest za "najmniej zieloną metropolię Azji", jednak, jak podkreślił "NYT", coraz wyraźniej skręca w stronę zrównoważonego rozwoju.

Czwarte miejsce na liście zajął Półwysep Osa położony w południowej części Kostaryki, gdzie podróżujący spotkają się z ogromną różnorodnością biologiczną, m.in. na terenie Parku Narodowego Corcovado. Na piątym miejscu wskazano Park Narodowy Bandhavgarh w Indiach, gdzie można zobaczyć zagrożone wyginięciem tygrysy, których, jak zaznacza "New York Times", jest obecnie mniej niż 5,6 tys. na świecie.

Na liście znalazły się również kultowa droga Route 66 w Stanach Zjednoczonych, japońska wyspa Nagasaki, Seszele, Asyż oraz Anglia, w której z okazji 100-lecia powstania "Kubusia Puchatka" zaplanowano atrakcje na cały rok.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

"New York Times" zaznacza, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej to nowy element warszawskiej panoramy. Dziennik zwraca szczególną uwagę na wystawę "Kwestia kobieca 1550-2025", którą można oglądać do 3 maja. Prezentuje ona zbiór blisko 200 prac powstałych od XVI do XXI wieku autorstwa niemal 150 artystek z całego świata, a tym samym polemizuje z przeświadczeniem o nieobecności artystek w historii sztuki. Ekspozycja została podzielona na dziewięć bloków tematycznych: "Niezłomne kobiety", "Moc palety", "Edukacja i kanon", "Jej własna muza", "Nadrealna jaźń, mistyczne ja", "Artysta nieznany był kobietą", "Nie ma takiej bramy, takiego zamka ani takiego rygla", "Zrodzone z kobiety" oraz "Kobiety na wojnie". Poszczególne sekcje pogłębiają wiodące tematy – m.in. macierzyństwo, wojna, władza, opór, przemoc seksualna i symboliczna, dostęp do edukacji oraz reprezentacja ciała i pragnień kobiet. Jej kuratorką jest Alison Gingeras.

Inne miejsca w Warszawie

Choć to właśnie warszawskie MSN pojawiło się na liście "New York Timesa", to redakcja zachęca również do odkrywania innych części stolicy.

"Zobacz, jak miasto zmienia się przed twoimi oczami. Plac Defilad, centralny plac miasta, który powstał w latach 50. na potrzeby komunistycznych defilad, przekształca się w przyjazny spacerującym ośrodek łączący muzeum z innymi instytucjami kultury, w tym nową siedzibą awangardowego TR Warszawa, jednego z najbardziej cenionych teatrów w kraju. Przez dekady polska stolica była postrzegana jako bardziej pragmatyczna niż ekscytująca. W 2026 roku należy spojrzeć na nią na nowo" – pisze "NYT", zachęcając czytelników: "Lećcie do Warszawy!".