Wydawnictwo AST wycofało ze sprzedaży powieść Kinga na wniosek Roskomnadzoru, rosyjskiego regulatora mediów i internetu - poinformował dyrektor działu literatury pięknej wydawnictwa w wywiadzie dla portalu RBK.

Tak tłumaczą w Rosji zakaz rozpowszechniania bestselleru Stephena Kinga

Wcześniej o potencjalnym wycofaniu opublikowanego w 1986 roku horroru informowały nowosybirskie media tłumacząc to zakazem „propagandy LGBT”.

Te książki są też na czarnej liście

Już przed kilku laty rosyjska prasa opublikowała listę książek które miały być wycofane ze sprzedaży po wprowadzeniu zakazu "propagandy LGBT". Poza powieścią Kinga znalazły się tam m. in. "Dekameron" Giovanniego Boccaccia, "Uczta" Platona, "W poszukiwaniu straconego czasu" Marcela Prousta oraz "Nietoczka Niezwanowa" Fiodora Dostojewskiego.

"To" - morderczy potwór i jego symbolika

Powieść Kinga „To” została opublikowana w Stanach Zjednoczonych w 1986 roku. Opowiada o grupie dzieci, które jako jedyne rozumieją, że za zabójstwami w mieście stoi morderczy potwór przybierający postać odpowiadającą lękom ofiar i rozpoczynają z nim walkę. Jest to też historia o dzieciństwie, przyjaźni, dorastaniu i odkrywaniu świata.

King potępił Putina

Tłumaczone na wiele języków książki Kinga sprzedały się w nakładzie ponad 400 mln. egzemplarzy. Po ataku Rosji na Ukrainę pisarz potępił Władimira Putina i wielokrotnie wzywał do wycofania rosyjskich sił zbrojnych z Ukrainy.

Adaptacja filmowa książki "To"

Na podstawie prozy Stephena Kinga nakręcono ponad 60 filmów, w tym m.in. "Lśnienie" czy "Zielona mila". Adaptacją powieści Stephena Kinga zatytułowanej "To" jest miniserial z 1990 roku oraz film z 2017 roku. Pełnometrażowa fabuła to dzieło Andresa Muschiettiego. Film miał kontynuację w 2019 r. - akcja "To – Rozdział 2" rozgrywa się w Derry 27 lat później.