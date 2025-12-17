BreakThru Films, Adam Mirek i wydawnictwo Znak Emotikon ogłaszają podpisanie umowy opcji na produkcję serialu animowanego opartego na bestsellerowej książce Adama Mirka "Bebechy, czyli ciało człowieka pod lupą".

Niezwykłą podróż przez ludzkie ciało

"Bebechy..." zostały wydane w 2023 roku. Ta ilustrowana podróż przez ludzkie ciało natychmiast znalazła się na szczycie list bestsellerów i stała się jedną z najczęściej czytanych popularnonaukowych książek dla dzieci w Polsce. Talent do opowiadania historii, poczucie humoru, a przede wszystkim wielka pasja Adama Mirka przyniosły mu grono wiernych czytelników. Talent pisarski autora został również dostrzeżony przez DK Welchman (aka Dorota Kobiela) i Hugh Welchmana, duet scenarzystów i reżyserów odpowiedzialnych za filmy "Twój Vincent" i "Chłopi".

Animacja na światowym poziomie na podstawie bestselleru

"Zawsze skupiałam się na filmach, ale kiedy przeczytałam książkę Bebechy, byłam nią zauroczona. To wyjątkowa książka, która dostarcza wiele radości i dodaje sił zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Dzięki tej książce dowiedziałam się więcej o funkcjonowaniu mojego ciała niż przez całą szkołę. A przy tym dała mi wiele powodów do śmiechu" - mówi DK Welchman. "DK pokazała mi tę książkę i moją pierwszą myślą było: to tak świetny pomysł, że na pewno ktoś już go zrealizował. Rozejrzałem się i zdałem sobie sprawę, że nie ma nic podobnego, przynajmniej nie na takim poziomie, tak jakościowego. Chcemy to połączyć z naszym podejściem do wysokiej jakości animacji, która może spodobać się dzieciom na całym świecie. Każdy może skorzystać na wiedzy o tym, jak działa jego ciało, a tym lepiej, jeśli przy okazji będzie się dobrze bawić!" - powiedział Hugh Welchman.

Postaci z "Bebechów..." ożywające na ekranie

"Już na samą myśl o postaciach z "Bebechów..." ożywających na ekranie czuję ekscytację. Ilustracje w książce nadały opowieści mnóstwo pozytywnej energii, ale animacja przenosi ją w zupełnie nowy wymiar - nagle staje się jaśniejsza, zabawniejsza i pełna emocji. Dosłownie zagłębiamy się w jej bebechy! Moja misja zawsze była prosta: sprawić, by nauka była przyjazna, zabawna i przystępna. Ta adaptacja oferuje zupełnie nowy sposób dotarcia do odbiorców, pozwalając jeszcze większej liczbie dzieci (i dorosłych!) odkrywać, co naprawdę dzieje się w ludzkim ciele - z ciekawością i być może kilkoma chichotami po drodze. Praca nad animacją na podstawie własnej książki? Rewelacja!" - mówi Adam Mirek.

Nagradzane książki

Adam Mirek za swoją książkę "Bebechy, czyli ciało człowieka pod lupą" otrzymał wiele nagród - Mądra Książka Roku 2023 dla Dzieci, tytuł Książki Roku 2023 w kategorii literatury dziecięcej (plebiscytu portalu Lubimyczytać.pl), książka była też Bestsellerem Empiku 2023 w kategorii literatura polska dla dzieci. Adam Mirek napisał także książki: "Glutologia. Jak się nie dać mikropaskudom, wstrętnym robalom i podstępnym chorobom" oraz "Coś tu śmierdzi. Nauka, która wrze, bulgocze i wybucha", które także stały się nagradzanymi bestsellerami.