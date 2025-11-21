"Null” to powieść osadzona w trudnej codzienności żołnierzy broniących Ukrainy przez rosyjską inwazją, z czekaniem, strachem, dronami, ale także wzajemną życzliwością. Bohaterzy, w tym główny "„Koń", występują w niej pod żołnierskimi pseudonimami. W ukraińskiej terminologii frontowej "null" to określenie pierwszej linii frontu, najbardziej wysuniętej pozycji, miejsca gdzie kontakt z wrogiem jest bezpośredni.

Powieść wojenna w duchu Hemingwaya

Opisując wyróżnioną książkę "Der Spiegel" nazywa ją "powieścią wojenną”, o mężczyznach, którzy „w przemokłych okopach bronią Europy”. "Jeśli przeżyją, przez resztę życia będą musieli robić wszystko, by utrzymać swoje poszarpane ciała i poranione dusze" - podkreślono. 'Twardoch napisał, w tradycji Ernesta Hemingwaya i jego »Komu bije dzwon?«, prawdopodobnie tę jedną powieść o rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Tę jedną, która objaśnia wojnę i która pozostanie, nawet jeśli wojna kiedyś się skończy '- pisze „Der Spiegel”. "Tak jak Hemingway nie brał udziału w hiszpańskiej wojnie domowej, tak i Twardoch nie był na froncie jako żołnierz. Ale jako ochotnik, 45-latek z Pilchowic na Śląsku, przewoził broń i pomoc humanitarną do Donbasu, ryzykując życie, gdy ukrywał się w okopach razem z ukraińskimi żołnierzami" - czytamy dalej w tygodniku.

"Null" - książka, która zmienia

"Der Spiegel" zauważa, że Twardoch "wybrał powieść zamiast reportażu, bo właśnie w tej formie mógł opowiedzieć o swoich bohaterach z większą psychologiczną przenikliwością". W ocenie tygodnika każdy, kto przeczytał „Nulla”, "nie wyjdzie z tego jako ta sama osoba". "W pewnym miejscu Szczepan Twardoch pisze, że rany nie chcą się goić - one tylko wysychają” - odnotowuje. Tygodnik "Spiegel" w tym roku po raz pierwszy zdecydował się na wyróżnienie najlepszych książek wydanych na rynku niemieckim. Na listę w październiku trafiło 20 wyróżnionych pozycji wydanych w 2025 roku. Finałowa dwójka została ogłoszona w czwartek. Pierwszą Nagrodę uzyskała Amerykanka Rachel Kuschner za "Creation Lake".

Międzynarodowa kariera powieści Szczepana Twardocha

W Polsce powieść "Null" ukazała się w lutym 2025 r., nakładem wydawnictwa Marginesy. Najnowsza książka autora z Górnego Śląska prócz tego wydana została w Niemczech oraz na Słowacji. Wkrótce ukażą się jej przekłady na język japoński, hiszpański, włoski, białoruski oraz ukraiński. Za sprzedaż praw w Niemczech odpowiada wydawca Rowohlt, a przekładu "Nulla" na niemiecki dokonał Olaf Kuehl.