Nowa, przełożona na polski książka Romy Hausmann, autorki bestsellerowego "Ukochanego dziecka" zabiera czytelnika w mroczny świat i prowadzi przez labirynty pamięci oraz czasu. Wspomnienia stają się namacalne, realne i naprawdę przerażające. Bohaterowie są niejednoznaczni, tropy bywają mylące. Lektura "Córeczki" to prawdziwy emocjonalny rollercoaster.

Tajemnice sprzed lat i meandry pamięci

Przed 20 laty zniknęła Julie Novak. Ta tragedia doprowadziła do rozpadu rodziny. Tajemnica zniknięcia dziewczyny nie została rozwiązana. Nie wiadomo, czy Julie żyje. Jej ojciec karmi się nadzieją, że jego córka gdzieś jest. Nie ustaje w poszukiwaniach. Do Theo Novaka zgłasza się podcasterka Liv Keller. Chce pomóc, fascynuje ją zaginięcie Julie. Theo znowu czepia się nadziei. Ma coraz miej czasu, choruje na demencję, pamięć coraz bardziej go zawodzi i mami. Ze spirali wspomnień, niedomówień i przemilczeń powoli wyłania się straszna tajemnica.

"Ukochane dziecko" - serial, o którym trudno zapomnieć

Niemiecki serial "Ukochane dziecko" (2023) bił rekordy popularności na platformie Netflix. To ekranizacja bestsellerowej powieści Romy Hausmann, która ukazała się w 2019 r. Był to pisarski debiut Romy Hausmann. Książkę przetłumaczono na 30 języków. Lena razem z dziećmi - 12-letnią Hannah i 8-letnim Jonathanem - ucieka od mężczyzny, który więził ją przez 13 lat. On jest ojcem jej dzieci. W trakcie ucieczki Lena ginie w wypadku. To początek tej historii. Co działo się z Leną Beck? Czy przez cały czas była zdana na łaskę porywacza? Rozwiązanie tej zagadki okazuje się zaskakujące i przerażające.

"Córeczka", autorka - Romy Hausmann Przekład: Agata Teperek Wydawnictwo: W.A.B.. Premiera: 11 lutego 2026