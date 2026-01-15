Kobiet w gronie laureatek literackiej Nagrody Nobla jest mniej niż mężczyzn. W tej wąskiej grupie są polska pisarka Olga Tokarczuk oraz Francuzka Annie Ernaux. Informację o przyznaniu Nobla Polsce ogłoszono 10 października 2019 roku. O tym, że Francuzka dostała Nobla szwedzka Akademia poinformowała 6 października 2022 r.

Olga Tokarczuk - nowa książka o przesiedleniach

Olga Tokarczuk pracuje nad powieścią o jednym z największych przesiedleń w dziejach Europy. "Piszę powieść, którą obiecałam sobie i moim dalszym i bliższym znajomym, ludziom, którzy mieszkają gdzieś nieopodal - mianowicie historię jednego z największych przesiedleń w historii Europy. Po II wojnie światowej na Dolnym Śląsku, gdzie mieszkam, na skutek porozumień rządów międzynarodowych Niemcy zostali wygnani z tych terenów do Niemiec, natomiast na teren Dolnego Śląska, Pomorza, Warmii i Mazur przybyły wielomilionowe grupy ludzi z zupełnie innej kultury, innego języka. To byli miedzy innymi też moi przodkowie. Ta historia jakimś cudem nie jest porządnie opowiedziana w literaturze polskiej i postanowiłam sobie, że zanim odejdę na emeryturę, to ją spróbuję opisać" - mówiła pisarka, cytowana przez TVP Kraków, podczas Kongresu PEN w Krakowie. Powieść noblistki ukaże się jesienią nakładem Wydawnictwa Literackiego.

Reklama

Reklama

Annie Ernaux wspomina dzieciństwo

"Powroty” najnowsza książka noblistki Annie Ernaux, ukaże się w Polsce nakładem wydawnictwa Czarne w lutym 2026 roku. To opowieść o sentymentalnych i często bolesnych powrotach do wspomnień z dzieciństwa, młodości i rodzinnych stron, analizując złożoną relację między przeszłością a teraźniejszością, klasą społeczną i pamięcią osobistą, charakterystyczną dla jej autobiograficznego stylu. "Ernaux wraca do rodzinnego Yvetot. Najpierw myślami cofa się do 1952 roku, kiedy jako dwunastolatka była świadkiem sceny, która na zawsze naznaczyła ją najgłębszym wstydem: pewnego popołudnia ojciec próbował zabić jej matkę. Ten obraz uruchamia namysł nad naturą wstydu, jego klasowym uwikłaniem, pozwala wydobyć z pamięci kolejne sceny i szczegóły, które – niczym w Latach – układają się w panoramę miejsca i czasu, portret rodziny, miasteczka, zwyczajów, które ten gest tak wstrząsająco naruszył" - napisał wydawca w zapowiedzi. Książka ukaże się w tłumaczeniu Anastazji Dwulit.