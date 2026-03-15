Plebiscyt Książka Roku to jedno z ważniejszych wydarzeń literackich w polskim internecie. Co roku przez cały luty tysiące osób oddaje głosy na książki, promotorów czytelnictwa, ekranizacje i audiobooki, które zrobiły na nich największe wrażenie. W tym roku statuetki trafiły zarówno do znanych i wielokrotnie nagradzanych twórców, jak i autorów, którzy dopiero rozpoczynają swoją literacką drogę. Swoich faworytów wybrali użytkownicy portalu Lubimyczytać.

W kategorii Literatura piękna zwyciężyła powieść "Null" Szczepana Twardocha (Wydawnictwo Marginesy). To współczesna historia o wojnie w Ukrainie, która pierwotnie miała być esejem zamówionym przez niemieckiego wydawcę pisarza. Ostatecznie projekt rozrósł się do pełnowymiarowej powieści.

Książką roku w kategorii Powieść historyczna czytelnicy wybrali "Gołoborze" Macieja Siembiedy (Wydawnictwo Znak Literanova). Jak podkreśla autor, to najbardziej osobista powieść w jego dotychczasowym dorobku. Historia świętokrzyskiej zemsty niemal od dnia premiery zbierała bardzo dobre recenzje zarówno od krytyków, jak i czytelników.

Tegorocznym zwycięzcą kategorii Kryminał, sensacja/thriller zostało "Schronisko, które zostało zapomniane" Sławka Gortycha (Wydawnictwo W.A.B.). Autor, który w od lat konsekwentnie zdobywał uznanie czytelników, po raz kolejny potwierdził swoją mocną pozycję.

W kategorii Fantasy najwięcej głosów zdobyła powieść " Swarożyc" Katarzyny Bereniki Miszczuk (Wydawnictwo Mięta).

Książką roku w kategorii Science fiction czytelnicy wybrali "Węzeł czasu" Remigiusza Mroza (Wydawnictwo W.A.B.). Tradycji stało się więc zadość - najczęściej nagradzany autor w historii plebiscytu ponownie zdobył statuetkę.

Czytelnicy zdecydowali, że Książką Roku w kategorii Literatura obyczajowa, romans został "Sztorm" Magdaleny Witkiewicz (Pracownia Dobrych Myśli). Powrót do przeszłości, tajemnice i decyzje, które nie pozostają bez konsekwencji - wszystko to składa się na wciągającą opowieść o emocjach, relacjach i wyborach, które potrafią odmienić całe życie.

Nagrody w kategorii Romantasy zostały przez portal przyznane przyznajemy po raz trzeci, ale wszystko wskazuje na to, że już wyłoniła się jej niekwestionowana liderka. Po raz trzeci z rzędu zwyciężyła bowiem Rebecca Yarros. W tym roku czytelnicy nagrodzili powieść "Onyx Storm. Onyksowa burza" (Wydawnictwo Filia).

Najwięcej głosów w kategorii Literatura faktu , publicystyka zdobyła książka "Quo vAIdis" Andrzeja Dragana (Wydawnictwo Otwarte). Autor podejmuje w niej temat sztucznej inteligencji i zmian technologicznych, które w coraz większym stopniu wpływają na nasze życie.

Zwycięzcą kategorii Autobiografia, biografia , wspomnienia została książka " Przepraszam za brzydkie pismo. Pamiętniki wiejskich kobiet" Antoniny Tosiek (Wydawnictwo Czarne). Autorka oddaje w niej głos bohaterkom, których historie przez lata pozostawały na marginesie opowieści o polskiej historii. Książka pozwala lepiej zrozumieć złożony obraz XX-wiecznej polskiej wsi oraz doświadczenia kobiet, które dopiero od niedawna zyskują należną im widoczność.

Od nietypowej promocji muzeum po miniserial? Historia powstania zwycięskiego Debiutu jest równie ciekawa, jak sama opowieść. W tej kategorii czytelnicy nagrodzili Joannę Adamek za książkę "Stefcia" . Początkowo losy służącej Stefci i jej przyjaciół były publikowane w formie krótkich odcinków w mediach społecznościowych Muzeum Zamoyskich. Ogromne zainteresowanie sprawiło jednak, że projekt rozwinął się w pełnowymiarową powieść inspirowaną historią bohaterki i dopowiadającą to, czego nie pokazała kamera.

W kategorii Literatura młodzieżowa zwyciężyła powieść "Wschód słońca w dniu dożynek" Suzanne Collins (Wydawnictwo Must Read). To piąta część popularnego cyklu Igrzyska śmierci, która w tym gatunku nie miała sobie równych.

Kategoria Literatura dziecięca to niekwestionowane zwycięstwo Adama Mirka za "Coś tu śmierdzi. Nauka, która wrze, bulgocze i wybucha" (Wydawnictwo Znak Emotikon), napisana wspólnie z Arturem Ernestem. Autor wygrywa z tej kategorii już po raz 3. z rzędu!

Czytelnicy, już po raz trzeci, wybierali też Ekranizację Roku. Jak zawsze nominacje przygotował ambasador kategorii - Tomasz Raczek. O głosy walczyło 10 tytułów. Czytelnicy zdecydowali, że najlepszą ekranizacją 2025 roku został film "Frankenstein" w reżyserii Guillermo del Toro, oparty na klasycznej powieści Mary Shelley.

Z kolei o głosy w kategorii Człowiek Książki walczyło 10 twórców internetowych, którzy w autorski i angażujący sposób promują czytelnictwo. Tytuł oraz nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych zdobyła Zocharett, czyli Kamila

Audiobook to stosunkowo nowa kategoria w plebiscycie - zadebiutowała w zeszłym roku podczas jubileuszowej, dziesiątej edycji wydarzenia, pod patronatem Audioteki. W tym roku czytelnicy wyróżnili "Wieżę Jaskółki" Andrzeja Sapkowskiego (Wydawnictwo SuperNOWA). Szósty tom sagi o Wiedźminie w wersji audio zdobył najwięcej głosów i sięgnął po statuetkę, wyprzedzając pozostałych nominowanych.