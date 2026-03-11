Witold Gombrowicz był autorem "Ferdydurke"

Tego pisarza chyba nie trzeba nikomu przedstawiać Witold Gombrowicz był autorem takich dramatów jak "Iwona, księżniczka Burgunda" oraz "Ślub" a także powieści m.in.

"Trans-Atlantyk"

"Kosmos"

"Ferdydurke".

Ta ostatnia do dziś jest szkolną lekturą i była jedną z pierwszych, jakie pisarz wydał. Okazuje się, że gdyby nie jego siostra, dziś być może niewielu znałoby jego talent i książki. Irena Gombrowicz, bo o niej mowa, także pisała artykuły, sztuki teatralne oraz wiersza.

To ona promowała twórczość brata

To ona przekazała dalej maszynopis "Ferdydurke" i to dzięki niej powieść zyskała pierwsze dobre recenzje. Promowała twórczość brata, przesyłała recenzentom teksty dramatów. Z jednej strony postrzegana była jako stara panna i dewotka a z drugiej - silna i niezależna kobieta.

Pierwsza biografia Ireny Gombrowicz

Irena Gombrowicz właśnie "doczekała się" swojej pierwszej biografii. Autorką książki "Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz" jest Aleksandra Gąsowska. We wstępie do książki autorka pisze tak: "Pisząc biografię Ireny Gombrowicz, niczym detektyw, podążałam po jej śladach. Sprawdzałam adresy, nazwiska, organizacje, wydawnictwa. Udało mi się dotrzeć do listów Gombrowiczówny zachowanych w Archiwum Archidiecezji Poznańskiej, nigdy niepublikowanych wierszy i sztuk teatralnych zgromadzonych przez Halinę Doria-Dernałowicz, a znajdujących się obecnie w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego".

Co znajdziemy w biografii Ireny Gombrowicz?

Autorka biografii siostry Witolda Gombrowicza chciała stworzyć portret kobiety, publicystki, pisarki, prezeski, kierowniczki i siostry znanego pisarza. "Zaczynałam badania od skromnego zbioru: dat urodzin i śmierci, czterech zdjęć, zaświadczenia o przyznaniu Irenie Gombrowicz w 1920 roku Odznaki Ofiarnych i mglistych informacji o jej zaangażowaniu w działalność Stowarzyszenia Ziemianek. Podczas pracy odkryłam pseudonim, pod którym ukrywała się moja bohaterka – "Irgo". Odszukałam artykuły jej autorstwa, wertując przy tym niezliczone przedwojenne czasopisma. Potwierdziłam jej wysoką pozycję w środowisku ziemianek i zajmowane w tej organizacji stanowiska" - wyjaśnia autorka biografii.

"Opisałam pewnego rodzaju karierę zawodową. Na podstawie korespondencji scharakteryzowałam relacje z przyjaciółkami, bliższymi i dalszymi znajomymi. Próbowałam także dociec, czy Gombrowiczówna należała do Instytutu Świeckiego Przemienienia Pańskiego. Po analizie dokumentów Instytutu odrzuciłam tę hipotezę" - dodaje.

Biografia Ireny Gombrowicz - data premiery

Aleksandra Gąsowska, która stworzyła pierwszą biografię Ireny Gombrowicz to badaczka i literaturoznawczyni. To także archeolog i dziennikarka od lat związanej z kulturą. Biografia "Starsza siostra", w której autorka opisuje życie Ireny Gombrowicz ma swoją premierę 11 marca br. Książka ta ukazała się nakładem wydawnictwa Znak.