W cyklu ukazały się kolejno: "Wiosna zaginionych" (2020), "Lato utraconych" (2021) i "Jesień zapomnianych" (2022). Za pierwszy tom trylogii Anna Kańtoch otrzymała Nagrodę Wielkiego Kalibru - nagrodę przyznawaną podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Po "Jesieni zapomnianych" autorka zapowiadała, że na tym kończy cykl. Stało się jednak inaczej. Anna Kańtoch napisała "Zimę pożegnanych".

"Zima pożegnanych" - kiedy premiera

Jak wynika z zapowiedzi, Krystyna Lesińska tym razem będzie rozwiązywać zagadkę śmierci jej młodego sąsiada Miłosza Najdera i tajemniczej blondynki. Miłosz pokazał Lesińskiej emaile z filmikami, które przedstawiały blondynkę idącą przez las. Obawiał się, że kobiecie grozi niebezpieczeństwo. Dzięki pomocy wnuka Lesińskiej udaje się jej namierzyć adres kobiety z nagrania, zanim jednak zdąży cokolwiek zrobić, trafia do szpitala z zapaleniem oskrzeli. Potem dowiaduje się, że Miłosz i tajemnicza blondynka nie żyją, a policja jest pewna, że Najder zaatakował kobietę, a ona zabiła go w samoobronie. Krystyna w to nie wierzy i zaczyna swoje śledztwo, w którym pomaga jej niedawno poznany pisarz interesujący się true crime. Czy tym razem Krystyna Lesińska spotka kogoś, kto pomoże jej dowiedzieć się czegoś o zaginięciu brata? "Zima pożegnanych" trafi do księgarń 11 marca.

Tajemnice policjantki na emeryturze

Główna bohaterka tetralogii Anny Kańtoch to Krystyna Lesińska, ponad siedemdziesięcioletnia emerytowana policjantka, jak na swój wiek "w całkiem niezłej kondycji". Lesińska ma wyjątkowo przenikliwy umysł, jest dociekliwa i uparcie dąży do celu. Szuka tam, gdzie inni odpuszczają i potrafi rozwikłać najbardziej skomplikowane sprawy. Jedno jej się tylko do tej pory nie udało. W latach sześćdziesiątych zaginął w Tatrach, w tajemniczych okolicznościach jej brat. Wątek tej sprawy przewija się przez wszystkie tomy opowieści o śledztwach Krystyny Lesińskiej.

Książki Anny Kańtoch

Anna Kańtoch - pisarka i orientalistka (specjalność: arabistyka), autorka m.in. cyklu "Przedksiężycowi", powieści "Czarne" i "Niepełnia". Napisał również przebojową serię „Pory roku” opowiadającej o losach Krystyny Lesińskiej i jej śledztwach. Laureatka Nagrody Wielkiego Kalibru za powieść kryminalną "Wiosna zaginionych", nagrody Europejskiego Stowarzyszenia Science Fiction (ESFS), pięciokrotna zdobywczyni Nagrody im. Janusza A. Zajdla.