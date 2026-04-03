Te książki warto przeczytać w kwietniu. Zacznijcie już w Wielkanoc, nie oderwiecie się od nich

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" to znany cytat przypisywany włoskiemu pisarzowi i filozofowi Umberto Eco. Czytanie to nie tylko rozrywka, ale też poszerzanie wiedzy i dbanie o swoje zdrowie, bo redukuje stres i sprzyja odpoczynkowi. Mamy dla Was pięć propozycji.

"Gen zła" Katarzyny Wolwowicz - inspektor Olga Balicka powraca

"Gen zła" to 11. tom bestsellerowej serii kryminalnej autorstwa Katarzyny Wolwowicz z komisarz Olgą Balicką. Tym razem prowadzi śledztwo w sprawie morderstw dwóch kobiet oraz starszej mieszkanki domu seniora. Wszystko zaczyna się od porwania pani komisarz.

"Tam, gdzie zmrok zapada szybciej" Wojciecha Chmielarza

Nowa książka Wojciecha Chmielarza pt. "Tam, gdzie zmrok zapada szybciej" to miks horroru, krymianału i thriller. Emocjonująca opowieść rozgrywa się na Podkarpaciu, gdzie ukrywa się były gangster znany jako "Szwed". Pracuje jako mechanik i nie chce mieć już nic wspólnego z przeszłością i dawnymi kolegami. Okazuje się jednak, że to nie takie proste. Sytuacja komplikuje się, gdy w miasteczku pojawiają się tajemniczy przybysze, a w niewyjaśnionych okolicznościach zaczynają ginąć ludzie.

„Jane Austen i jej racjonalne romanse”, Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej

Anna Przedpełska-Trzeciakowska, wybitna tłumaczka i znawczyni twórczości Jane Austen, stworzyła przenikliwy portret uwielbianej przez czytelników autorki "Dumy i uprzedzenia" i "Rozważnej i romantycznej". Jane Austen podarowała kobietom m.in. pana Darcy'ego - bohatera książki "Rozważna i romantyczna". Autorka bestsellerów, którymi zaczytuje się teraz świat, przyszła na świat 16 grudnia 1775 r. Zmarła w wieku zaledwie 41 lat. Jane Austen nie uczestniczyła w światowym życiu. Była za to uważną obserwatorką. Sama za mąż nie wyszła, choć miała co najmniej dwóch narzeczonych.

"Przejścia. Którędy do miłości" Natalii de Barbaro

Ceniona psycholożka i psychoterapeutka, autorka m.in. "Czułej przewodniczki" wydała książkę pt. "Przejścia. Którędy do miłości". Tym razem Natalia de Barbaro prowadzi czytelników do świata pamięci, wspomnień o rodzinie. Pokazuje, jak szukać tam tego, co dobre, co pomoże w odnalezieniu w sobie siły i pokochaniu siebie. Autorka podkreśla: "Jesteś widzialna".

"Upiór" Macieja Siembiedy

W kwietniu 2026 r. ma premierę książka pt. "Upior". To historia nowego śledztwa Jakuba Kani, która rozgrywa się w mrocznym świecie biznesu funeralnego. Kluczowym motywem jest tafofobia - lęk przed pochowaniem żywcem - powiązana z postacią Władysława Reymonta. "Jak zwykle u Siembiedy zagadka oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z życia laureata literackiego Nobla, który zanim został pisarzem, był medium o rzadko spotykanej mocy, biorącym udział w seansach spirytystycznych w największych miastach Europy. Intrygę uzupełnia autentyczna, współczesna postać tkacza z Bielska-Białej, którego mentalne związki z Reymontem przekraczają granice wyobraźni, choć miały miejsce naprawdę. Historia splata się z tajemniczym zaginięciem Marka Kopczyńskiego - właściciela dużego domu pogrzebowego, dotkniętego obsesją tafofobii. Gdy Kopczyński znika, a rodzina występuje o wypłatę polisy na życie (choć ciała rzekomo zmarłego nigdy nie odnaleziono), Jakub Kania odkrywa, że owo zaginięcie jest elementem znacznie większej i bardziej niepokojącej gry" - czytamy w opisie wydawcy do "Upiora" Macieja Siembiedy.