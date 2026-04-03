Te książki warto przeczytać w kwietniu. Zacznijcie już w Wielkanoc, nie oderwiecie się od nich

Beata Zatońska
3 kwietnia 2026, 15:28
Święta to idealny czas, by się zrelaksować i poczytać
Na lekturę zawsze powinien znaleźć się czas. Zwłaszcza że wydawcy proponują mnóstwo nowych, dobrych książek. Przejrzeliśmy nowości wydawnicze i znaleźliśmy tam wiele ciekawych pozycji. Poradnik, kryminał, biografia - to się będzie na pewno świetnie czytać.

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" to znany cytat przypisywany włoskiemu pisarzowi i filozofowi Umberto Eco. Czytanie to nie tylko rozrywka, ale też poszerzanie wiedzy i dbanie o swoje zdrowie, bo redukuje stres i sprzyja odpoczynkowi. Mamy dla Was pięć propozycji.

"Gen zła" Katarzyny Wolwowicz - inspektor Olga Balicka powraca

"Gen zła" to 11. tom bestsellerowej serii kryminalnej autorstwa Katarzyny Wolwowicz z komisarz Olgą Balicką. Tym razem prowadzi śledztwo w sprawie morderstw dwóch kobiet oraz starszej mieszkanki domu seniora. Wszystko zaczyna się od porwania pani komisarz.

Legendarna PRL-owska seria powraca. Toksyczny romans z kultowymi cytatami

"Tam, gdzie zmrok zapada szybciej" Wojciecha Chmielarza

Nowa książka Wojciecha Chmielarza pt. "Tam, gdzie zmrok zapada szybciej" to miks horroru, krymianału i thriller. Emocjonująca opowieść rozgrywa się na Podkarpaciu, gdzie ukrywa się były gangster znany jako "Szwed". Pracuje jako mechanik i nie chce mieć już nic wspólnego z przeszłością i dawnymi kolegami. Okazuje się jednak, że to nie takie proste. Sytuacja komplikuje się, gdy w miasteczku pojawiają się tajemniczy przybysze, a w niewyjaśnionych okolicznościach zaczynają ginąć ludzie.

„Jane Austen i jej racjonalne romanse”, Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej

Anna Przedpełska-Trzeciakowska, wybitna tłumaczka i znawczyni twórczości Jane Austen, stworzyła przenikliwy portret uwielbianej przez czytelników autorki "Dumy i uprzedzenia" i "Rozważnej i romantycznej". Jane Austen podarowała kobietom m.in. pana Darcy'ego - bohatera książki "Rozważna i romantyczna". Autorka bestsellerów, którymi zaczytuje się teraz świat, przyszła na świat 16 grudnia 1775 r. Zmarła w wieku zaledwie 41 lat. Jane Austen nie uczestniczyła w światowym życiu. Była za to uważną obserwatorką. Sama za mąż nie wyszła, choć miała co najmniej dwóch narzeczonych.

"Przejścia. Którędy do miłości" Natalii de Barbaro

Ceniona psycholożka i psychoterapeutka, autorka m.in. "Czułej przewodniczki" wydała książkę pt. "Przejścia. Którędy do miłości". Tym razem Natalia de Barbaro prowadzi czytelników do świata pamięci, wspomnień o rodzinie. Pokazuje, jak szukać tam tego, co dobre, co pomoże w odnalezieniu w sobie siły i pokochaniu siebie. Autorka podkreśla: "Jesteś widzialna".

"Upiór" Macieja Siembiedy

W kwietniu 2026 r. ma premierę książka pt. "Upior". To historia nowego śledztwa Jakuba Kani, która rozgrywa się w mrocznym świecie biznesu funeralnego. Kluczowym motywem jest tafofobia - lęk przed pochowaniem żywcem - powiązana z postacią Władysława Reymonta. "Jak zwykle u Siembiedy zagadka oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z życia laureata literackiego Nobla, który zanim został pisarzem, był medium o rzadko spotykanej mocy, biorącym udział w seansach spirytystycznych w największych miastach Europy. Intrygę uzupełnia autentyczna, współczesna postać tkacza z Bielska-Białej, którego mentalne związki z Reymontem przekraczają granice wyobraźni, choć miały miejsce naprawdę. Historia splata się z tajemniczym zaginięciem Marka Kopczyńskiego - właściciela dużego domu pogrzebowego, dotkniętego obsesją tafofobii. Gdy Kopczyński znika, a rodzina występuje o wypłatę polisy na życie (choć ciała rzekomo zmarłego nigdy nie odnaleziono), Jakub Kania odkrywa, że owo zaginięcie jest elementem znacznie większej i bardziej niepokojącej gry" - czytamy w opisie wydawcy do "Upiora" Macieja Siembiedy.

