Legendarna PRL-owska seria powraca. Toksyczny romans z kultowymi cytatami

W 1973 roku na antenie Programu 3 Polskiego Radia padło kultowe zdanie "Kocham pana, panie Sułku". Pani Eliza i pan Sułek od razu podbili serca radiowej publiczności i przez 30 lat bawili i wzruszali kolejne pokolenia słuchaczy.

Toksyczny romans pani Elizy i pana Sułka

Pani Eliza, niemłoda już niewiasta, zakochała się miłością pierwszą i prawdziwą w nieokrzesanym i gburowatym człowieku nazwiskiem Sułek. Do tego nie zważając na opinię rodziny, nieprzyjemności i szykany, postanowiła spędzić z nim całe życie i mieszkać w szopie tajemniczego gajowego Maruchy.

Kultowe cytaty z "Kocham pana, panie Sułku"

Kultowe cytaty ze słuchowisk o pani Elizie i panu Sułku to oczywiście tytuł, czyli "kocham pana, panie Sułku". A oprócz tego m.in. "Cicho, wiem", "Ja, proszę pana, byłem hodowany jak pra-Polak" oraz określenia Sułka jako "starszego bęcwała w młodym wieku". Przysłowiowy stał się też gajowy Marucha.

Ok. 300 odcinków "Kocham pana, panie Sułku"

Cykl słuchowisk "Kocham pana, panie Sułku" z Krzysztofem Kowalewskim (pan Sułek) i Martą Lipińską (Eliza) w rolach głównych napisał Jacek Janczarski. Inspiracją do stworzenia postaci głównego bohatera był kolega Janczarskiego ze studiów. "To, że Elizę gra Marta Lipińska i ja było czystym zbiegiem okoliczności. Od początku bohaterowie bardzo nam się podobali i tak jest do dziś" - powiedział w 2008 r. Krzysztof Kowalewski w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Kowalewski. "Jacek Janczarski pisał pierwsze opowieści o swych bohaterach dla bliżej nieokreślonych aktorów. Potem starał się dostosować ich do naszych osobowości" – dodał aktor. Słuchowisko okazało się wielkim radiowym przebojem, gromadzącym przed odbiornikami tysiące słuchaczy. Przez ponad 20 lat powstało niemal 300 odcinków. Serialowy pan Sułek pytany o popularność swojej postaci powiedział, że "socjologowie określiliby to krótko: czar chama". "Ludzie lubią Sułka za jego prostolinijność, za to, że wali prosto z mostu, to co ma na myśli. Nawet w stosunku do tak zakochanej i delikatnej kobiety jak pani Eliza niczego nie owija w bawełnę. Taką już ma naturę" - podsumował Kowalewski.

Gdzie będzie można posłuchać "Kocham pana, panie Sułku"?

Wielbiciele radiowego humoru będą mogli znów spotkać się z bohaterami, których od lat cytują kolejne pokolenia słuchaczy, czyli z niezapomnianym duetem: Pan Sułek i Pani Eliza. Odcinki będą dostępne na YouTube, Spotify, Tidal, Apple Music oraz w innych serwisach streamingowych, dzięki czemu kultowe dialogi i absurdalny humor znów będzie można mieć zawsze pod ręką.