Legendarna PRL-owska seria powraca. Toksyczny romans z kultowymi cytatami

Beata Zatońska
1 kwietnia 2026, 11:20
Lipińska, Kowalewski
Role Marty Lipińskiej i Krzysztofa Kowalewskiego to było mistrzostwo świata/AKPA
Ta przezabawna seria gromadziła przed radioodbiornikami miliony fanów, a cytaty z niej weszły do języka potocznego. Od 1 kwietnia słuchacze będą mogli ponownie usłyszeć kultowe słuchowisko "Kocham pana, panie Sułku" w serwisach streamingowych. Legendarna audycja radiowa, która przez lata bawiła kolejne pokolenia, zyska nowe życie.

W 1973 roku na antenie Programu 3 Polskiego Radia padło kultowe zdanie "Kocham pana, panie Sułku". Pani Eliza i pan Sułek od razu podbili serca radiowej publiczności i przez 30 lat bawili i wzruszali kolejne pokolenia słuchaczy.

Toksyczny romans pani Elizy i pana Sułka

Pani Eliza, niemłoda już niewiasta, zakochała się miłością pierwszą i prawdziwą w nieokrzesanym i gburowatym człowieku nazwiskiem Sułek. Do tego nie zważając na opinię rodziny, nieprzyjemności i szykany, postanowiła spędzić z nim całe życie i mieszkać w szopie tajemniczego gajowego Maruchy.

Tajemnica książek Terry’ego Pratchetta. Naukowcy przeanalizowali słownictwo i to ogłosili
Kultowe cytaty z "Kocham pana, panie Sułku"

Kultowe cytaty ze słuchowisk o pani Elizie i panu Sułku to oczywiście tytuł, czyli "kocham pana, panie Sułku". A oprócz tego m.in. "Cicho, wiem", "Ja, proszę pana, byłem hodowany jak pra-Polak" oraz określenia Sułka jako "starszego bęcwała w młodym wieku". Przysłowiowy stał się też gajowy Marucha.

Ok. 300 odcinków "Kocham pana, panie Sułku"

Cykl słuchowisk "Kocham pana, panie Sułku" z Krzysztofem Kowalewskim (pan Sułek) i Martą Lipińską (Eliza) w rolach głównych napisał Jacek Janczarski. Inspiracją do stworzenia postaci głównego bohatera był kolega Janczarskiego ze studiów. "To, że Elizę gra Marta Lipińska i ja było czystym zbiegiem okoliczności. Od początku bohaterowie bardzo nam się podobali i tak jest do dziś" - powiedział w 2008 r. Krzysztof Kowalewski w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Kowalewski. "Jacek Janczarski pisał pierwsze opowieści o swych bohaterach dla bliżej nieokreślonych aktorów. Potem starał się dostosować ich do naszych osobowości" – dodał aktor. Słuchowisko okazało się wielkim radiowym przebojem, gromadzącym przed odbiornikami tysiące słuchaczy. Przez ponad 20 lat powstało niemal 300 odcinków. Serialowy pan Sułek pytany o popularność swojej postaci powiedział, że "socjologowie określiliby to krótko: czar chama". "Ludzie lubią Sułka za jego prostolinijność, za to, że wali prosto z mostu, to co ma na myśli. Nawet w stosunku do tak zakochanej i delikatnej kobiety jak pani Eliza niczego nie owija w bawełnę. Taką już ma naturę" - podsumował Kowalewski.

Autor "Wiedźmina" o wysokich cenach książek. "Nie może kosztować więcej, niż..."
Gdzie będzie można posłuchać "Kocham pana, panie Sułku"?

Wielbiciele radiowego humoru będą mogli znów spotkać się z bohaterami, których od lat cytują kolejne pokolenia słuchaczy, czyli z niezapomnianym duetem: Pan Sułek i Pani Eliza. Odcinki będą dostępne na YouTube, Spotify, Tidal, Apple Music oraz w innych serwisach streamingowych, dzięki czemu kultowe dialogi i absurdalny humor znów będzie można mieć zawsze pod ręką.

Powiązane
Copenhagen,,Denmark,-,April,6,,2024:,The,Little,Prince,80th
Cytat dnia. "Mały Książę". "Ludzie mają zbyt mało czasu, aby..."
Sobczak
Najpierw Francja, teraz.... Bestsellery ulubionej pisarki Polaków trafią za granicę
Wiesław Myśliwski
Cytat dnia. Wiesław Myśliwski. "Człowiek wmówił sobie, że ma..."
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLegendarna PRL-owska seria powraca. Toksyczny romans z kultowymi cytatami »
Zobacz
kawa z mlekiem, kawa
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Daily life in Tehran
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
