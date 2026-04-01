Pierwsza książka tej poczytnej autorki, którą jest M.L. Stedman, trafiła do księgarń aż 14 lat temu. Była jej debiutem i jedyną napisaną do tej pory powieścią. Nosiła tytuł "Światła między oceanami".

Autorka bestselleru powraca z nową książką

Teraz australijska pisarka powraca, z nową napisaną z epickim rozmachem powieścią "Odległe życie". Czy ulotna chwila może rozplątać całe życie, naznaczyć je na zawsze i nieodwracalnie? Czy współczucie, odporność i przebaczenie pozwalają nam pogodzić się z ludzką niedoskonałością? To pytania, które M.L. Stedman, stawia właśnie w swojej nowej książce.

To opowieść o rodzinie i przynależności, losie i czasie. O ludziach, którzy starają się jak najlepiej, a każdy z nich, z innych powodów, szuka schronienia przed burzą życia. Historia wstrząsająca i pełna nadziei; uniwersalna, a jednocześnie głęboko zakorzeniona w miejscu i czasie, w których się rozgrywa. Opowieść o bólu i rozpaczy. O wszystkim tym, co czyni nas ludźmi.

O czym jest nowa powieść M.L. Stedman?

Akcja powieści "Odległe życie" dzieje się w Australii Zachodniej w 1958 roku. Rodzina MacBride'ów od pokoleń mieszka i hoduje owce na rozległych pustkowiach Meredith Downs. W zwyczajny dzień, na prostej drodze, pod bezkresnym błękitnym niebem, patriarcha rodu, Phil MacBride, skręca gwałtownie, aby ominąć kangura.

W ułamku sekundy dochodzi do tragicznego wypadku, które rujnuje życie całej rodziny MacBride'ów. Jakby mało mu było jednej tragedii, zły los najwyraźniej nie chce zostawić MacBride'ów w spokoju – już wkrótce splot okoliczności odbierze życie jednemu z rodzeństwa, a drugie zmusi do rezygnacji ze wszystkiego dla dobra niewinnego dziecka. Matt, najmłodszy z MacBride'ów, wyruszy w podróż w nieznane, bez mapy i przewodnika, a tajemnice leżące u podstaw tej poruszającej i pięknej historii zmuszą go do dramatycznych wyborów – między miłością a obowiązkiem, poświęceniem a szczęściem.

Odległe życie

Akcja książki osadzona jest wśród majestatycznych przestrzeni bezkresnych równin Australii Zachodniej, gdzie pogoda jest kapryśnym bogiem, a farma hodowlana o powierzchni miliona akrów to ledwie kropka na mapie. Autorka zagląda w dusze garstki odizolowanych istnień ludzkich i przygląda się sekretom, które skrywają, by tu przetrwać.

Kim jest L.M.Stedman?

Autorka książki "Odległe życie", czyli L.M. Stedman urodziła się i wychowywała w Perth w Australii Zachodniej. Od wielu lat mieszka w Londynie, gdzie do 1997 roku pracowała jako prawniczka. Zadebiutowała w 2012 roku powieścią "Światło między oceanami". Książka przyniosła jej światową sławę. W 2016 roku do kin trafiła ekranizacja tej powieści, w której w głównych bohaterów wcielili się Alicia Vikander oraz Michael Fassbender.

Kiedy premiera nowej książki L.M.Stedman?

Książka "Odległe życie", na którą pisarka kazała czekać 14 lat, trafi do księgarń już 8 kwietnia br.. Ukaże się nakładem Wydawnictwa Albatros.