Wyczekiwana od 14 lat. Jedna z najważniejszych światowych premier

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
1 kwietnia 2026, 15:31
Wyczekiwana od 14 lat. Jedna z najważniejszych światowych premier/Shutterstock
Na tę powieść fani jej autorki musieli czekać aż 14 lat. To druga w dorobku pisarskim książką autorki bestselleru "Światła między oceanami". Mowa o M.L. Stedman. Jaki tytuł nosi i o czym jest nowa powieść tej autorki?

Pierwsza książka tej poczytnej autorki, którą jest M.L. Stedman, trafiła do księgarń aż 14 lat temu. Była jej debiutem i jedyną napisaną do tej pory powieścią. Nosiła tytuł "Światła między oceanami".

Autorka bestselleru powraca z nową książką

Teraz australijska pisarka powraca, z nową napisaną z epickim rozmachem powieścią "Odległe życie". Czy ulotna chwila może rozplątać całe życie, naznaczyć je na zawsze i nieodwracalnie? Czy współczucie, odporność i przebaczenie pozwalają nam pogodzić się z ludzką niedoskonałością? To pytania, które M.L. Stedman, stawia właśnie w swojej nowej książce.

Cytat dnia. "Mały Książę". "Ludzie mają zbyt mało czasu, aby..."
Cytat dnia. "Mały Książę". "Ludzie mają zbyt mało czasu, aby..."

To opowieść o rodzinie i przynależności, losie i czasie. O ludziach, którzy starają się jak najlepiej, a każdy z nich, z innych powodów, szuka schronienia przed burzą życia. Historia wstrząsająca i pełna nadziei; uniwersalna, a jednocześnie głęboko zakorzeniona w miejscu i czasie, w których się rozgrywa. Opowieść o bólu i rozpaczy. O wszystkim tym, co czyni nas ludźmi.

O czym jest nowa powieść M.L. Stedman?

Akcja powieści "Odległe życie" dzieje się w Australii Zachodniej w 1958 roku. Rodzina MacBride'ów od pokoleń mieszka i hoduje owce na rozległych pustkowiach Meredith Downs. W zwyczajny dzień, na prostej drodze, pod bezkresnym błękitnym niebem, patriarcha rodu, Phil MacBride, skręca gwałtownie, aby ominąć kangura.

W ułamku sekundy dochodzi do tragicznego wypadku, które rujnuje życie całej rodziny MacBride'ów. Jakby mało mu było jednej tragedii, zły los najwyraźniej nie chce zostawić MacBride'ów w spokoju – już wkrótce splot okoliczności odbierze życie jednemu z rodzeństwa, a drugie zmusi do rezygnacji ze wszystkiego dla dobra niewinnego dziecka. Matt, najmłodszy z MacBride'ów, wyruszy w podróż w nieznane, bez mapy i przewodnika, a tajemnice leżące u podstaw tej poruszającej i pięknej historii zmuszą go do dramatycznych wyborów – między miłością a obowiązkiem, poświęceniem a szczęściem.

Odległe życie

Akcja książki osadzona jest wśród majestatycznych przestrzeni bezkresnych równin Australii Zachodniej, gdzie pogoda jest kapryśnym bogiem, a farma hodowlana o powierzchni miliona akrów to ledwie kropka na mapie. Autorka zagląda w dusze garstki odizolowanych istnień ludzkich i przygląda się sekretom, które skrywają, by tu przetrwać.

Kim jest L.M.Stedman?

Autorka książki "Odległe życie", czyli L.M. Stedman urodziła się i wychowywała w Perth w Australii Zachodniej. Od wielu lat mieszka w Londynie, gdzie do 1997 roku pracowała jako prawniczka. Zadebiutowała w 2012 roku powieścią "Światło między oceanami". Książka przyniosła jej światową sławę. W 2016 roku do kin trafiła ekranizacja tej powieści, w której w głównych bohaterów wcielili się Alicia Vikander oraz Michael Fassbender.

Kiedy premiera nowej książki L.M.Stedman?

Książka "Odległe życie", na którą pisarka kazała czekać 14 lat, trafi do księgarń już 8 kwietnia br.. Ukaże się nakładem Wydawnictwa Albatros.

Powiązane
Sobczak
Najpierw Francja, teraz.... Bestsellery ulubionej pisarki Polaków trafią za granicę
Grochola
Jej bestseller powraca po 20 latach. Nie tylko w formie książki
Sobczak
Polacy kochają jej książki. Jedna z nich zostanie wydana za granicą
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
