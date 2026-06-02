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Uwielbiany przez Polaków mistrz kryminału wydał nową książkę. Podróż do piekła z Herbertem Anwaldtem

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
wczoraj, 12:52
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Spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim
Marek Krajewski wydał nową książkę/East News
Marek Krajewski, autor mrocznych, bestsellerowych kryminałów, których bohaterami byli Eberhard Mock i Edward Popielski, rozpoczął nową serię. Tym razem akcja rozgrywa się w Wałbrzychu, a zagadki kryminalne rozwiązuje Herbert Anwaldt. "Droga krwi" to druga, po "Głosie z piekła", książka z tej serii.

"Głos z piekła" Marka Krajewskiego był pierwszą książką, w której główną rolę grał psychiatra Herbert Anwaldt. Do tej pory główni bohaterowie powieści Marka Krajewskiego to byli Eberhard Mock i Edward Popielski. Powieść odniosła sukces, znalazła się m.in. na liście dziesięciu najlepszych polskich kryminałów opublikowanej przez portal Kultura Kryminału.

"Droga krwi" - nowa powieść Marka Krajewskiego

Akcja "Drogi krwi" Marka Krajewskiego rozgrywa się w Wałbrzychu, Jaworze, Wrocławiu, na Zamku Książ, czyli u stóp dolnośląskich gór. To I tom serii wałbrzyskiej z Herbertem Andwaldtem, młodym lekarzem psychiatrą. Marek Krajewski pomieszkał trochę w Wałbrzychu, by wczuć się w atmosferę miasta i tam pisał "Drogę krwi".

Gang kobiet w "Drodze krwi" Marka Krajewskiego

"W wypadku powieści »Droga krwi« zainspirowała mnie przeszłość industrialna. To niezwykłe miasto, w którym przyroda splata się z przemysłem. Do lat 90. był to oczywiście przemysł węglowy. Zacząłem się zastanawiać, cóż mógłbym napisać o tych kopalniach. Pomyślałem sobie o ich różnych oddziałach, gdzie pracowali ludzie przy sortowaniu urobku, zacząłem tu i ówdzie szperać i tak zrodził się mój pomysł na fabułę. Tutaj do głowy przyszła mi kolejna myśl, a mianowicie, że zajmowały się tym głównie kobiety. Postanowiłem więc stworzyć bohaterki kobiece, które w »Drodze krwi« są dość groźne i tworzą prawdziwy gang. Tak się wszystko zaczęło" - powiedział Marek Krajewski w wywiadzie dla PAP.

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"Młody psychiatra Herbert Anwaldt zaczyna pracę wśród syfilityków w szpitalu górniczym. U boku pięknej Friedy Bernhaus, lekarki zafascynowanej Freudem, doskonali sztukę medyczną i… miłosną. Tymczasem z książęcej kopalni uciekają niebezpieczne więźniarki. Gang Wilczyc, zbiegłych zbrodniarek, szmugluje przez Góry Odrzańskie odurzający eter, usuwając każdego, kto stanie im na drodze. Na mieszkańców - i samego Anwaldta - pada blady strach…" - czytamy w opisie nowej książki Marka Krajewskiego pt. "Droga krwi".

Bestsellerowe serie książek Marka Krajewskiego

Marek Krajewski napisał dwa cykle mrocznych kryminałów. Jeden z nich rozgrywa się we Wrocławiu, a jego bohaterem jest Eberhard Mock. To najsłynniejsza seria pisarza. Mock to genialny, choć często balansujący na granicy prawa policjant i erudyta. Cykl można podzielić na dwie części: młodość oraz dojrzałość bohatera.

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Drugi cykl przedstawia losy lwowskiego komisarza i genialnego śledczego. Edward Popielski - często występujący pod pseudonimem Łysy - posiada zdolności hipnotyczne i wikła się w międzynarodowe intrygi szpiegowskie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: literaturaksiążkibestseller
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