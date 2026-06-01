Dziennik Gazeta Prawana logo

Dzieci go uwielbiają, książki o nim to bestsellery. Cała prawda o najsłynniejszym misiu świata

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
wczoraj, 10:56
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Kubuś Puchatek
Kubuś Puchatek i jego przyjaciel, Prosiaczek/AKPA
Kubuś Puchatek, mieszkaniec Stumilowego Lasu, to ukochany miś dzieci na całym świecie. Znają go z książek, filmów i seriali. Kubuś Puchatek to alter ego dziecka. Miś ma już 100 lat, ale wcale się nie starzeje. Czy wiecie wszystko o Kubusiu Puchatku? Na przykład to, jak nazywa się naprawdę. Zdradzamy tajemnice Kubusia Puchatka.

Cykl opowieści o Kubusiu Puchatku autorstwa A.A. Milne'a składa się z 2 tomów prozą - "Kubuś Puchatek" i "Chatka Puchatka" oraz 2 tomów wierszy. Wszystkie te utwory zostały zilustrowane przez E.H. Sheparda.

Pierwowzorem Kubusia Puchatka byli - prawdziwy niedźwiedź z zoo i pluszowa maskota. Otóż niedźwiedź o imieniu Winnipeg mieszkał w Londyńskim zoo. Był ulubieńcem Londyńczyków. Wśród fanów niedźwiedzia byli pisarz Alan Alexander Milne i jego syn, Christopher Robin. Pisarz podarował też synowi pluszowego misia - stało się to 21 sierpnia 1921 roku i ten dzień jest uważany za narodziny Kubusia Puchatka, choć pierwsza książka ukazała się 5 lat później.

Przyjaciele ze Stumilowego Lasu

Milne opowiadał synkowi o misiu ze Stumilowego lasu i jego przyjaciołach. A potem te opowieści spisał. Tak powstały książki o najsłynniejszym misiu świata. W pierwszej z powieści o Kubusiu Puchatku nie zabrakło oczywiście tytułowego bohatera, któremu towarzyszyli Prosiaczek, Kłapouchy, Sowa Przemądrzała, Królik, Mama Kangurzyca, rodzina Królika oraz Krzyś, wzorowany na postaci pociechy autora. Postać zwariowanego Tygryska pojawia się w drugiej części przygód gromady, "Chatka Puchatka".

Tak naprawdę ma na imię Kubuś Puchatek

Skąd wzięła się nazwa głównego bohatera książki? Miś z książki ma na imię Winnie-the-Pooh Winnie - niedźwiedziu z zoo, którego uwielbiał Christopher, a Pooh - po ulubionym łabędziu z parku. Kubuś Puchatek to nazwa, którą misiowi nadała tłumaczka Irena Tuwim. Jej genialny przekład książek A.A.Milne'a ukazał się w 1938 r. Teraz nikt w Polsce nie wyobraża sobie, żeby można było zmienić imię Kubusiowi Puchatkowi.

Bestsellerowa, mroczna karkonoska seria Sławka Gortycha. W takiej kolejności trzeba czytać te książki
Bestsellerowa, mroczna karkonoska seria Sławka Gortycha. W takiej kolejności trzeba czytać te książki

Polacy nie chcą Fredzi

Polacy pokochali Kubusia Puchatka. Ogromne wzburzenie wywołała więc w roku 1986 Monika Adamczyk-Garbowska, która opublikowała nakładem Wydawnictwa Lubelskiego książkę „Fredzia Phi-Phi”. Było to wierne oryginałowi tłumaczenie Milne'a. Tłumaczka przełożyła utwór bardziej w duchu oryginału, ale zarzucano jej, że ośmieliła się zmienić imię tytułowego bohatera oraz jego… płeć - na nieokreśloną. Awanturom nie było końca, a o tym przekładzie zapomniano.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: książkakulturabestseller
Powiązane
Kolberger
Cytat dnia. Krzysztof Kolberger. "Odkąd zachorowałem, wiedziałem, że..."
Powieść kryminalna
Wybrano najlepszy polski kryminał roku. To książka uwielbianego autora
Kawka z...Kaeyrą
Kawka z...Kaeyra. "Kocham Polskę, czuję się bezpieczniej niż w Los Angeles"
desa, obraz, aukcja
Sensacyjne dzieło Józefa Pankiewicza już w Warszawie
Leon Niemczyk
Cytat dnia. Leon Niemczyk. "Dopóki jeszcze mam siły i..."
Męskie Granie 2026
Męskie Granie 2026. Jest drugi hymn od Męskie Granie Orkiestry
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDzieci go uwielbiają, książki o nim to bestsellery. Cała prawda o najsłynniejszym misiu świata »
Zobacz
|
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Klamka zapadła, zostało mało czasu
Nowe Renault Clio 6. generacji w kolorze Czerwień Absolutna, zbliżenie na nowoczesny przedni reflektor LED i grill
Nowe Renault zapewnia 1450 km zasięgu: Tankujesz za 23 zł i śmiejesz się z elektryków
Nowa Skoda Octavia
Skoda zmienia styl i technologię. Octavia wjeżdża z nową hybrydą 1.5 TSI
Kontrola drogowa policji i moment przekazania blankietu prawa jazdy funkcjonariuszowi w odblaskowej kamizelce. Nowe przepisy, punkty karne i utrata uprawnień od 3 czerwca 2026 roku.
"Polecą" prawa jazdy. Rząd zdecydował w ostatniej chwili. Od 3 czerwca zmiana w przepisach
PRL
Błyskawiczny quiz z wiedzy o PRL. 80 proc. urodzonych po 1989 roku nie zda tego testu
GAC Aion UT
Polacy kupują zamiast SUV-a. Nowy hit ma 204 KM i wygodne wnętrze. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj