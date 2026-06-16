Trzy książki na czerwcowy relaks. Zaczytasz się w tych bestsellerach do późna

Komedia kryminalna to gatunek, który łączy zagadkę morderstwa lub kradzieży z dużą dozą humoru. Komedie kryminalne napisane są lekko i zabawnie, często z dużą dawką ironii. Przed laty królową tego gatunku była Joanna Chmielewska.

Katarzyna Gacek - "Zbrodnia, której nie było"

Katarzyna Gacek ma już dużą grupę wielbicieli jej talentu. Jej powieść pt. "W jak morderstwo" została zekranizowana. Niedawno ukazała się jej książka pt. "Zbrodnia, której nie było". To drugi tom popularnej serii Pensjonat Jaśminowy Dwór. Akcja powieści ponownie toczy się w malowniczym Nałęczowie. Fikcja literacka zaczyna się tam niepokojąco mieszać się z prawdziwym życiem, a rozwiązaniem zagadki tajemniczej śmierci miejscowej lekarki zajmuje się główna bohaterka - Gabriela. Książka utrzymana jest w klimacie ciepłego, pełnego humoru kryminału typu cosy crime.

Mieczysław Gorzka - "Spadek po mojemu"

Mieczysław Gorzka to autor powieści kryminalnych, którego twórczość zyskała dużą popularność w Polsce. Jego książki wyróżniają się mrocznym klimatem, złożonymi intrygami i dobrze zarysowanymi postaciami. Najbardziej znanym dziełem Mieczysława Gorzki jest cykl „Cienie przeszłości”. Mieczysław Gorzka jest laureatem Nagrody Czytelników Wielkiego Kalibru oraz zdobywcą Złotego Pocisku Publiczności. Niedawno wydał komedię kryminalną pt. "Spadek po mojemu". Osią fabuły jest pokaźny spadek po ekscentrycznym dziadku, na który mają ochotę jego dwaj wnukowie - panowie są różni jak ogień i woda, jeden to bon vivant, a drugi - ksiądz. Dziadek napisał w testamencie, że aby dostali spadek, muszą spełnić jego wolę. Nie jest ławo, bo zadanie jest trudne. Są tu tajemnice, cenne dzieła sztuki i niesamowite zwroty akcji.

Alek Rogoziński - "Komnata sekretów"

Alek Rogoziński to ulubieniec fanów komedii kryminalnych. Słynie z budowania błyskotliwych dialogów, konstruowania przewrotnej intrygi i wymyślania bohaterów, których nie da się nie lubić. W książce pt. "Komnata sekretów" opowieść kręci się wokół zaginionych skarbów. Wszystko zaczyna się od pogrzebu. Paulina Marzec, dziennikarka portalu Znana Polska, spotyka na pogrzebie babci jej dawnego znajomego. Kiedy następnego dnia mężczyzna ginie w wypadku, na jaw wychodzi, że łączyła go z babcią tajemnica, której wyjawienie może pomóc w odzyskaniu jednego z najcenniejszych zabytków świata. Paulina rusza do akcji.