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Fani się doczekali. Nowa powieść mistrzyni psychologicznych thrillerów

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 20:15
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Książki Helene Flood trzymają w napięciu/Shutterstock
Fani skandynawskich thrillerów będą zadowoleni. Ukazała się nowa powieść autorki wysoko ocenianego bestselleru, czyli "Psychoterapeutki". O czym jest powieść pt. "Wdowa" Helen Flood?

Książki Helen Flood - a w Polsce ukazały się już w sumie trzy - to thrillery, w których równie ważne jak zbrodnia czy śledztwo są przeżycia głównych bohaterów. Mają wszystko to, co lubią miłośnicy skandynawskich kryminałów. Najnowsza, przetłumaczona na polski książka Flood to powieść pt. "Wdowa". Główna bohaterka Evy po nagłej śmierci męża zapada się w mrok. Zaczyna wątpić w to, co widzi i co słyszy od innych. Coraz mniej prawdopodobna wydaje jej się także oficjalna przyczyna śmierci jej męża. Dwie inne książki Flood przetłumaczone na polski to "Sąsiadka" oraz "Psychoterapeutka".

Olśniewający debiut Helene Flood

Norweżka Helene Flood z wykształcenia jest psycholożką, która specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów, związanych z przemocą, poczuciem winy i wstydu. Zadebiutowała thrillerem pt. "Psychoterapeutka". Książka stała się bestsellerem w Norwegii. Potem została sprzedana do 26 krajów. "Psychoterapeutka" opowiada o destrukcyjnych emocjach w związku. Bohaterką książki jest Sara, która prowadzi psychoterapię dla tzw. trudnej młodzieży. Pewnego dnia znika mąż Sary. Czas mija, a Sara, która czeka na każdą wiadomość o mężu zaczyna się czuć śledzona.

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Helene Flood o swoich thrillerach

Helene Flood w wywiadach mówi, że dzięki swojemu wykształceniu łatwiej jej zgłębiać ludzką psychikę. W thrillerach nie koncentruje się na samej zbrodni, ale bada od podszewki swoich bohaterów, śledzi ich motywację. "Taki był mój pomysł, by pod płaszczykiem kryminału przemycić nieco psychologicznej wiedzy na temat związków, relacji, emocji. Historia małżeństwa głównych bohaterów - Sary i Sigurda - była dla mnie z pisarskiego punktu widzenia nawet ważniejsza niż sam wątek kryminalny. Chciałam, by czytelnicy mogli się w tej historii przejrzeć" - mówiła Flood w wywiadzie dla Onetu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: książkibestsellerpowieść
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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