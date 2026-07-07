Fani się doczekali. Nowa powieść mistrzyni psychologicznych thrillerów

Książki Helen Flood - a w Polsce ukazały się już w sumie trzy - to thrillery, w których równie ważne jak zbrodnia czy śledztwo są przeżycia głównych bohaterów. Mają wszystko to, co lubią miłośnicy skandynawskich kryminałów. Najnowsza, przetłumaczona na polski książka Flood to powieść pt. "Wdowa". Główna bohaterka Evy po nagłej śmierci męża zapada się w mrok. Zaczyna wątpić w to, co widzi i co słyszy od innych. Coraz mniej prawdopodobna wydaje jej się także oficjalna przyczyna śmierci jej męża. Dwie inne książki Flood przetłumaczone na polski to "Sąsiadka" oraz "Psychoterapeutka".

Olśniewający debiut Helene Flood

Norweżka Helene Flood z wykształcenia jest psycholożką, która specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów, związanych z przemocą, poczuciem winy i wstydu. Zadebiutowała thrillerem pt. "Psychoterapeutka". Książka stała się bestsellerem w Norwegii. Potem została sprzedana do 26 krajów. "Psychoterapeutka" opowiada o destrukcyjnych emocjach w związku. Bohaterką książki jest Sara, która prowadzi psychoterapię dla tzw. trudnej młodzieży. Pewnego dnia znika mąż Sary. Czas mija, a Sara, która czeka na każdą wiadomość o mężu zaczyna się czuć śledzona.

Helene Flood o swoich thrillerach

Helene Flood w wywiadach mówi, że dzięki swojemu wykształceniu łatwiej jej zgłębiać ludzką psychikę. W thrillerach nie koncentruje się na samej zbrodni, ale bada od podszewki swoich bohaterów, śledzi ich motywację. "Taki był mój pomysł, by pod płaszczykiem kryminału przemycić nieco psychologicznej wiedzy na temat związków, relacji, emocji. Historia małżeństwa głównych bohaterów - Sary i Sigurda - była dla mnie z pisarskiego punktu widzenia nawet ważniejsza niż sam wątek kryminalny. Chciałam, by czytelnicy mogli się w tej historii przejrzeć" - mówiła Flood w wywiadzie dla Onetu.