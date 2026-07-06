Nowe wydanie uwielbianego bestsellera mistrza powieści sensacyjnych. W jakiej kolejności czytać Trylogię Grecką?

O "Kathasis" Maciej Siembieda mówi, że to najbardziej przełomowa książka w jego literackiej karierze i pisanie jej bardzo przeżywał.

Maciej Siembieda z niemiecką nagrodą

"Jeszcze nie ochłonąłem po nominacji do Nagrody Nike, a tu z zachodu nadciąga kolejny ciepły front atmosferyczny: "Katharsis" (wyd. Polente Verlag w tłumaczeniu Ewy Krauss) znalazło się w pierwszej dziesiątce Deutschlandfunk Kultur i Deutschlandfunk (razem ponad pół miliona obserwujących). Czerwcowy ranking bestsellerów certyfikuje najważniejsze niemieckojęzyczne jury krytyków literatury sensacyjnej, co nadaje temu wyróżnieniu bardzo wysoką rangę. Duma i radość. I uściski dla mojego wydawcy Markusa Schnabla" - napisał Maciej Siembieda na Facebooku.

O czym jest "Katharsis" Macieja Siembiedy

"Katharsis" Macieja Siembiedy to literacki majstersztyk. Powieść historyczna z elementami thrillera, która należy do książek z gatunku "nieodkładalnych". Fabuła jest zaskakująca i dobrze udokumentowana. "Katharsis" opowiada o losy greckiego partyzanta i jego rodziny, które splatają się z tajemnicami powojennej Polski. Jej fabuła łączy dramat greckiej wojny domowej z pracami w tajnych kopalniach uranu w Sudetach. Grecki partyzant Kostas Haris w latach 40. ucieka do Polski przed wojną domową w Grecji. Tu wikła się w świat przestępczy i zderza z polską polityką. Akcja jest rozpięta w czasie i toczy się między Kretą, Atenami a Gdynią i Warszawą.

Trylogia grecka Macieja Siembiedy - w jakiej kolejności czytać?

Maciej Siembieda świetnie splata współczesne i historyczne wątki sensacyjne. Jego książki są świetnie udokumentowane, a fabuła wartka i zaskakująca. Wielbiciele historii i opowieści z dreszczykiem bardzo książki Macieja Siembiedy lubią. Autor tworzy postaci niejednoznaczne, owiana tajemnicą i naznaczone tragedią. Trylogia Grecka Macieja Siembiedy to trzy powieści, które łączy dramatyczna wojna domowa w Grecji. Jako pierwsza powstała powieść pt. "Katharsis", potem “Nemezis” i “Kairos”. "Katharsis" została nagrodzona Nagrodą Czytelników Wielkiego Kalibru 2023.

"Gołoborze" Macieja Siembiedy obsypane deszczem nagród

Maciej Siembieda w 2025 r. wydał powieść pt. "Gołoborze". Książka jest nominowana do Nike i dostała m.in. Nagrodę Wielkiego Kalibru. Finałowa gala 30. edycji Nagrody Literackiej "Nike" odbędzie się w niedzielę, 4 października 2026 roku. To właśnie tego dnia poznamy zwycięzcę, który otrzyma statuetkę oraz nagrodę główną w wysokości 100 tys. zł. Akcja "Gołoborza" rozgrywa się w Górach Świętokrzyskich, gdzie Siembieda się wychował. Okolice Łysej Góry kryją mroczne tajemnice, a tytułowe gołoborze to jednocześnie element scenerii tej sensacyjnej i surowej historii, jak i metafora zdarzeń. Ludzie tu są bowiem ostrzy i twardzi jak kamienie, które pokrywają ekstremalnie niebezpieczne gołoborze. W centrum jest zemsta, o której nie zapomina się przez lata, mafijna wręcz zmowa i przekazywana z pokolenia na pokolenie nienawiść. Jak mówi Maciej Siembieda, przez lata wsłuchiwał się w opowieści swojej babki i stamtąd popłynęła inspiracje do napisania "Gołoborza". To rzecz o zwaśnionych rodach, trochę mistyczna i okrutna.