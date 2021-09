Premierze książki towarzyszy również jesienna wystawa ilustracji.

- W Polsce "Bajki robotów" należą do literackiego kanonu, tymczasem za granicą, nawet wśród fanów Lema, w tym litewskich czytelników, ta odsłona jego twórczości, pełna błyskotliwego humoru i metafor opisujących współczesnego człowieka, jest wciąż nieznana - powiedziała Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Jak zauważyła, "rok Lema i obchodzona właśnie setna rocznica urodzin pisarza to doskonała okazja, by to zmienić".

"Idziemy jego tropem"

Premiera książki w tłumaczeniu Viktorasa Tamođiűnasa odbędzie się 19 września, podczas otwarcia wystawy "Bajki robotów" w Bibliotece Narodowej Litwy w Wilnie. Z informacji przesłanej przez IAM dowiadujemy się, że na wystawie zaprezentowane zostaną wykorzystane w książce ilustracje czołowych polskich twórców, taki jak Edgar Bąk, Katarzyna Bogucka, Zosia Dzierżawska, Gosia Herba, a także Rita Kaczmarska, Paweł Mildner oraz Dawid Ryski i Katarzyna Walentynowicz. Litewska publiczność będzie mogła oglądać wystawę do 17 października. Następnie wystawa trafi do Lwowa, czyli do miasta, w którym Stanisław Lem się urodził.

Kuratorka wystawy Magdalena Kłos-Podsiadło podkreśliła, że "tak jak Lem nie szedł nigdy utartym szlakiem, idziemy jego tropem i pokazujemy ilustracje w inny, nietypowy sposób". - Eksponujemy ich fragmenty, ukrywamy je w przestrzeni, tworzymy nowe znaczenia. Stwarzamy takie warunki, by to uczestnik wystawy mógł zmienić granice jej świata i stworzyć jej zasady na nowo – wyjaśniła.

Jak poinformował Instytut Adama Mickiewicza, "po premierze w Wilnie, książka będzie prezentowana na 9 Targach Książki w Kłajpedzie, 21 września pod hasłem "In Focus: Stanisław Lem 100".

Litewskie wydanie "Bajek robotów" ukazuje się nakładem wileńskiego wydawnictwa Odilė, które - jak wyjaśnił IAM - od lat upowszechnia literaturę polską oraz prowadzi działania promujące twórczość polskich autorów na Litwie. "To już drugie w tym roku zagraniczne wydanie publikacji, które powstało dzięki Instytutowi Adama Mickiewicza. Wiosną ukazało się tłumaczenie estońskie, któremu także towarzyszyła wystawa ilustracji polskich i estońskich artystów. Prezentowana była w Tallinie, Haapsalu i Tartu" – przypomniał IAM.

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której celem jest budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie. Instytut współpracuje z partnerami zagranicznymi i inicjuje międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. "Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 6 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Izraelu, Niemczech, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Maroku, na Ukrainie, Litwie, Łotwie, a także w Chinach, Japonii i Korei. W ramach dotychczas zrealizowanych działań Instytut zaprezentował 38 strategicznych programów, które obejrzało 60 milionów widzów" - dowiadujemy się z informacji. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.