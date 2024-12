"The New York Times Book Review" to poświęcony literaturze dodatek do jednego z najważniejszych amerykańskich dzienników. Czytelnicy i czytelniczki z niecierpliwością czekają na listę docenionych przez dziennikarzy tej prestiżowej gazety książek.

"Empuzjon" na prestiżowej liście "The New York Timesa"

Na liście 100 najważniejszych książek 2024 r. jest polski akcent. I to jaki. To powieść naszej laureatki Nobla, Olgi Tokarczuk pt. "Empuzjon". Jest to pierwsza książka, którą pisarka wydała po otrzymaniu literackiego Nobla. Co ciekawe, angielski przekład ukazał się w USA zaledwie przed kilkoma tygodniami w tłumaczeniu Antonii Lloyd-Jones.

"New YorkeTimes" przypomina, że Olga Tokarczuk nawiązuje w swojej powieści w przewrotny sposób do "Czarodziejskiej góry", najsłynniejszego dzieła Thomasa Manna. Akcja obu powieści toczy się bowiem wśród pacjentów sanatorium, gdzie leczone są choroby płuc. Noblistka polemizuje z Mannem, tworzy świat przepełniony tajemnicami i grozą. Jak podkreślono, Olga Tokarczuk konfrontuje naturę z tworzonymi przez ludzi strukturami i kładzie szczególny nacisk na kwestie związane z płcią.

Polskie przekłady książek z listy "New York Timesa"

Na liście "The New York Timesa" są także tytuły znane już polskim czytelnikom. Są to: nowa powieść Salmana Rushdiego pt. "Nóż. Rozważania po próbie zabójstwa" (przekład Jerzy Kozłowski); "Dobry materiał" Dolly Alderton (tłumaczenie Piotr Grzegorzewski); "Kobiety" Kristin Hannah (przekład Anna Zielińska); "Na czworakach”Mirandy July (przekład Kaja Gucio); "The Pairing. Sztuka dobierania" Casey McQuiston (przekład Magdalena Moltzan-Małkowska)