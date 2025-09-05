Tegoroczna gala wręczenia Nagrody Literackiej Nike odbędzie się 5 października. Nagrodę ustanowiły Fundacja Agory oraz "Gazeta Wyborcza". Po raz pierwszy wręczono ją w roku 1997 Wiesławowi Myśliwskiemu za powieść "Widnokrąg". Myśliwski odebrał Nike dwukrotnie - po raz drugi w 2007 r. za "Traktat o łuskaniu fasoli". Laureatką Nagrody Literackiej Nike 2024 została Urszula Kozioł za tom poezji „Raptularz”.
Kto decyduje o przyznaniu Nagrody Literackiej Nike?
Oprócz nagrody głównej przyznawana jest również Nike Czytelników, którą otrzymuje autor lub autorka wybrani w plebiscycie na Wyborcza.pl. W jury Nagrody Literackiej Nike 2025 zasiadają: Witold Bereś, Justyna Jaworska (przewodnicząca), Radosław Romaniuk, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Krzysztof Siwczyk oraz debiutujący w tej roli: Anna Arno, Bogdan Białek, Andrzej Brzeziecki i finalista nagrody w 2006 r. - Zbigniew Mentzel.
Książki nominowane do Nagrody Literackiej Nike 2025
Oto finałowa siódemka książek, które kandydują do Nagrody Literackiej Nike 2025
- Beata Guczalska, "Konrad Swinarski. Biografia ukryta" - to opowieść o życiu i twórczości jednego z najwybitniejszych twórców teatru XX w. Jest mitem, uznano go za geniusza. Autorka stawia m.in. pytanie, do jakiego stopnia ten wybitny reżyser potrafił wyreżyserować własny los?
- Ignacy Karpowicz, "Ludzie z nieba", powieść inspirowana historią życia legendarnych lotników: pilota Franciszka Żwirki i inżyniera Stanisława Wigury. Jego powieść "Ości" była finalistką Nagrody Literackiej Nike 2014 oraz otrzymała nagrodę w plebiscycie czytelników.
- Eliza Kącka, "Wczoraj byłaś zła na zielono" - autobiograficzna, eseistyczna opowieść o więzi matki i córki. Eliza Kącka opowiada w wyjątkowy sposób o córce, zwanej przez nią Rudą, i jej odmienności.
- Kora Tea Kowalska, "Patrz pod nogi. O zbieraniu rzeczy". Kora Tea Kowalska, archeolożka, kulturoznawczyni i kolekcjonerka w pasjonującym eseju bada, co powoduje, że jednych urzekają lalki sprzed stu lat, a innych klucze, szyldy albo monidła. Sięga do własnych pasji, związanych z odkrywaniem przeszłości rodzinnego Gdańska, tropi powiązania i odkrywa barwne historie skrywane przez niepozorne drobiazgi" - napisał wydawca.
- Dorota Masłowska, "Magiczna rana", opowiadania. "Trashowa powieść, która w obłąkańczo zabawny i zarazem śmiertelnie poważny sposób chwyta kawał współczesnej rzeczywistości. Przez karty książki przewijają się osobliwe, choć jakby skądś nam znane postaci: kobiety w rozsypce i bywalcy siłki, wystylizowani mieszczanie i świadome swoich praw małolaty" - tak brzmi opis wydawcy książki.
- Tomasz Różycki, "Hulanki i swawole", poezja. "Nowy tom poetycki Tomasza Różyckiego, laureata Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej z roku 2023, ma w sobie najlepsze cechy właściwe tej twórczości - rozmach wielkiego projektu, metafizyczną głębię i precyzję kompozycyjną. Intensywność i emocjonalność poezji Różyckiego splata się z doskonałym rzemiosłem poetyckim, poświadczonym przez autora kunsztownych cykli, do których już nas przyzwyczaił autor Kolonii. Jednak to nie cykliczność wybija się tym razem na pierwszy plan" - napisała prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel.
- Paweł Sołtys, "Sierpień", opowiadania. Nostalgiczna wędrówka po upalnej Warszawie, nieoczywistych miejscach i jej zakamarkach.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję