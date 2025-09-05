Tegoroczna gala wręczenia Nagrody Literackiej Nike odbędzie się 5 października. Nagrodę ustanowiły Fundacja Agory oraz "Gazeta Wyborcza". Po raz pierwszy wręczono ją w roku 1997 Wiesławowi Myśliwskiemu za powieść "Widnokrąg". Myśliwski odebrał Nike dwukrotnie - po raz drugi w 2007 r. za "Traktat o łuskaniu fasoli". Laureatką Nagrody Literackiej Nike 2024 została Urszula Kozioł za tom poezji „Raptularz”.

Kto decyduje o przyznaniu Nagrody Literackiej Nike?

Oprócz nagrody głównej przyznawana jest również Nike Czytelników, którą otrzymuje autor lub autorka wybrani w plebiscycie na Wyborcza.pl. W jury Nagrody Literackiej Nike 2025 zasiadają: Witold Bereś, Justyna Jaworska (przewodnicząca), Radosław Romaniuk, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Krzysztof Siwczyk oraz debiutujący w tej roli: Anna Arno, Bogdan Białek, Andrzej Brzeziecki i finalista nagrody w 2006 r. - Zbigniew Mentzel.

Książki nominowane do Nagrody Literackiej Nike 2025

Oto finałowa siódemka książek, które kandydują do Nagrody Literackiej Nike 2025

