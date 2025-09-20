"Tylko durnie żyją do końca" to nowa książka Zyty Rudzkiej. Pisarka jest laureatką Nagrody Literackiej "Nike". O czym jest jej najnowsza książka?

"Tylko durnie żyją do końca". O czym jest powieść Zyty Rudzkiej?

Bohaterką powieści "Tylko durnie żyją do końca" jest Lida, nauczycielka wychowania fizycznego. Kobieta porzuca duże miasto i wybiera życie na uboczu z dwoma mężczyznami. Jest outsiderką, która szuka przyjemności i je znajduje. Lida ma w sobie wyniosłość wobec tego, co złego ją od losu spotyka. I nie przygląda się światu, tylko się z nim zderza.

Nowa powieść Zyty Rudzkiej to historia miłości możliwej, a zarazem bardzo zwyczajnej. Zło działa i wiąże nici na drugim planie tej opowieści. Co autorka mówi o swojej bohaterce?

Lida pływa i żyje stylem swobodnym. Podjęła decyzję, która dała jej wolność. Ustanowiła własny porządek: sport, radość ciała, bliskość przyrody. Stroni od ludzi, ale się nie odwraca. W hedonizmie mojej bohaterki rozpoznaję mądrość i odwagę nie na pokaz - mówi Zyta Rudzka.

Nowa książka Zyty Rudzkiej. Kiedy premiera?

Nowa książka laureatki Nagrody Nike pod tytułem "Tylko durnie żyją do końca" będzie miała swoją premierę 15 października 2025 roku. Ukaże się nakładem Wydawnictwa W.A.B.. Autorką okładki książki jest Paulina Piorun.

Kim jest Zyta Rudzka, laureatka Nagrody Nike?

Zyta Rudzka pisarka i dramatopisarka. Za powieść "Ten się śmieje, kto ma zęby" została uhonorowana Nagrodą Literacką Nike, Nagrodą Literacką im. Adama Mickiewicza i Nagrodą Literacką Warszawy. Powieść ukazała się/ukaże po angielsku USA/UK, chorwacku, czesku, francusku, niemiecku, litewsku, serbsku, słowacku, ukraińsku, po argentyńsku- hiszpańsku, niderlandzku, portugalsku/Brazylia, albańsku. Prawa kupiły takie wydawnictwa jak m.in. : Gallimard, Seven Stories Press, Matthes&Seitz Berlin.

Powieść "Krótka wymiana ognia" nagrodzona Nagrodą Literacką Gdynia, została uznana jedną z dziesięciu najlepszych polskich książek dekady przez tygodnik „Polityka” oraz wybrana do kanonu 25 książek na 25-lecie opublikowanych na polskim rynku od 2000 roku - plebiscyt "Książka 25-lecia" organizowany przez "Gazetę Wyborczą".

W 2020 roku za tryptyk powieściowy "Ślicznotka doktora Josefa", "Krótka wymiana ognia" i "Tkanki miękkie" pisarka otrzymała Nagrodę "Odry", a w 2021 roku Nagrodę Literacką m.st. Warszawy oraz Nagrodę Literacką Gryfia za powieść Tkanki miękkie. Zyta Rudzka jest autorką sztuk teatralnych wyróżnionych m.in. Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną oraz Gold Remi na Worldfest Independent Film Festival w Houston.