W świecie, który coraz częściej przypomina teatr absurdu, twórcy sięgają po lalki, by opowiedzieć o rzeczach najpoważniejszych: przemijaniu, traumie, tożsamości, ciele i jego ograniczeniach, wspólnocie i jej rozpadzie, relacjach i ich braku.

Festiwal "Lalka Też Człowiek". Jacy artyści biorą udział?

W spektaklach prezentowanych podczas festiwalu "Lalka Też Człowiek" to właśnie lalka staje się nie tylko medium, ale i metaforą – martwym obiektem, który ożywa, by przekazać to, czego nie sposób wyrazić słowami. Artyści, którzy wystąpią podczas festiwalu pochodzą z:

Polski

Ukrainy

Armenii

Danii

Hiszpanii

Węgier

Słowacji

Prezentowane przez nich figury z papieru, gliny, metalu i drewna, by opowiedzieć o współczesności w sposób cielesny, poetycki i poruszający.

Festiwal "Lalka Też Człowiek". Groteska i czarny humor

Tegoroczna edycja nie unika tematów trudnych. Od groteskowej opowieści o uzależnieniu od popularności w sieci, przez polityczną metaforę ucieczki z domu, aż po spektakl o przemocy i jej traumatycznych konsekwencjach. Obok przedstawień pełnych absurdu i czarnego humoru pojawią się też intymne portrety biograficzne, reinterpretacje klasyki oraz filozoficzne miniatury o codziennych spotkaniach na ławce. To teatr, który nie służy iluzji – przeciwnie, pozwala zajrzeć pod powierzchnię codzienności i dotknąć istoty rzeczy.

Festiwal "Lalka Też Człowiek". Lista spektakli

Publiczność zobaczy zarówno kameralne monodramy, jak i widowiska o silnym ładunku wizualnym. Na scenie pojawi się m.in. „Tym mnie chyba zasypali” – spektakl o utknięciu między światami, „Edith i ja” – muzyczna opowieść o ikonie piosenki, „Wędrujący” – minimalistyczna historia o samotności, czy „The House – komediowy thriller”, który w groteskowy sposób portretuje domową codzienność. „Ławka – opowieść o czasie” z Węgier pokaże, jak zwykłe miejsce może stać się sceną ludzkich dramatów, a „Transport – Connecting Flights” w poetyckiej formie opowie o migracji i szukaniu miejsca. Surową, intensywną formę zaproponuje „BUKOWSKI”, czerpiąc z twórczości kontrowersyjnego poety.

Szczególnym wydarzeniem będzie wystawa La Tartana Teatro z Hiszpanii, jednej z najbardziej zasłużonych europejskich grup teatru lalek, świętującej w tym roku 45-lecie istnienia. Interaktywna ekspozycja zaprezentuje najbardziej charakterystyczne postaci i obiekty stworzone przez teatr na przestrzeni dekad – od klasycznych marionetek, przez automatyczne rzeźby i wielkoformatowe konstrukcje, aż po sceny, które stały się częścią historii teatru lalek w Europie. To podróż przez unikalny język teatralny, łączący światło, dźwięk, ruch i rzemiosło, w którym każdy przedmiot staje się bohaterem.

Festiwalowi towarzyszyć będą także pokazy międzynarodowych filmów animowanych dla dorosłych, przygotowane we współpracy z prestiżowym festiwalem Animator – prezentujące różnorodne estetyki, techniki i sposoby opowiadania o świecie poprzez formę animacji.

Festiwal "Lalka Też Człowiek". Daty, bilety, miejsca