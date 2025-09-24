Codzienne "rozmowy" z Marilyn Monroe

Wyobraź sobie upalny weekend na wsi: stary, lekko zarośnięty dom, dziki sad pełen jabłek, basen, który pamięta lepsze czasy… i powrót dorosłych dzieci do rodzinnych pieleszy. Brzmi sielsko? Oj, nie tak szybko! Tu każdy ma swoje dziwactwa, a największym z nich jest… miłość. Czy da się pogodzić z przeszłością, nie tracąc kontaktu z rzeczywistością? Czy wyobraźnia to ucieczka, czy może ratunek? I czy na pewno wszyscy widzą to samo?

Poznajcie: Harry'ego – ojca, który codziennie "rozmawia" z Marilyn Monroe, Scotta – syna z syndromem wiecznego niezdarnego dziecka, Amy – córkę z temperamentem ostrzejszym niż najlepszy blender oraz Maxa – chłopaka, który filozofuje o życiu… ale boi się pająków bardziej niż własnych myśli!

W tej komedii obyczajowej nie zabraknie rodzinnych docinków, kłótni o marchewkę w puszce i pytań, dlaczego czasem lepiej nie zaglądać do szafki pod zlewem. A kiedy do akcji wkracza Marilyn – ikona, duch czy po prostu fantazja? – wszystko staje na głowie, a rzeczywistość miesza się z wyobraźnią!

Gwiazdorska obsada w reżyserii Olafa Lubaszenki

Olaf Lubaszenko zebrał na scenie gwiazdorską obsadę, która udowadnia, że najlepsze terapie zaczynają się od kubka kawy, a nawet najtrudniejsze rozmowy rodzinne można przeprowadzić z uśmiechem.

MARILYN – Pola Gonciarz/Michalina Sosna/Beata Śliwińska

– Pola Gonciarz/Michalina Sosna/Beata Śliwińska AMY – Anna-Maria Sieklucka/Justyna Jeleń

– Anna-Maria Sieklucka/Justyna Jeleń HARRY – Olaf Lubaszenko/Robert Janowski

– Olaf Lubaszenko/Robert Janowski MAX – Jasper Sołtysiewicz/Krzysztof Wieszczek/Jakub Kwaśniewicz

– Jasper Sołtysiewicz/Krzysztof Wieszczek/Jakub Kwaśniewicz SCOTT – Piotr Bondyra/Kuba Dmochowski

Autorem sztuki jest Peter Quilter, reżyserem i autorem przekładu – Olaf Lubaszenko.

Za scenografię odpowiada Joanna Pielat, za kostiumy – Tomasz Jacyków, za opracowanie muzyczne –Jerzy Mączyński, za casting – Agnieszka Koniecka, a za kierownictwo produkcji – Katarzyna Ośko.

Kiedy nastąpi premiera sztuki "Pół żartem..."?

Podwójna premiera sztuki "Pół żartem..." nastąpi 26 i 29 września w Teatrze Capitol!

Informacje o spektaklu i rezerwacje biletów: teatrcapitol.pl/spektakl/pol-zartem.

Teatr Capitol jest członkiem Unii Teatrów Niezależnych.