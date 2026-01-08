Co roku w Polsce wydaje się tysiące książek. Jednak tych, które cieszą się największym powodzeniem wśród czytelników i zyskują pochwały krytyków, jest zdecydowanie mniej. Na listach podsumowujących czytelnicze zachwyty z 2025 r. królują te powieści. Sięgnijcie po nie koniecznie.

Maciej Siembieda - "Gołoborze"

"Gołoborze" Macieja Siembiedy to książka inna od tych, które do tej pory napisał autor, uznany za mistrza thrillerów. "Gołoborze" to najbardziej osobista książka w dorobku Macieja Siembiedy. Autor sensacyjnych powieści z historią w tle tym razem splata w niej dramat rodzinny z historią Świętokrzyskiego – od czasów powstania styczniowego przez burzliwy wiek XX aż po współczesność. Jej potencjał został natychmiast zauważony przez producentów filmowych. Nad adaptacją powieści pracuje współpracujący ze Studiem Opus Kacper Wysocki (?Klangor", "Idź przodem Bracie", "Informacja zwrotna").

Szczepan Twardoch - "Null"

"Null" Szczepana Twardocha to książka o wojnie w Ukrainie. Mocna, intensywna, pełna emocji. Nowa powieść autora "Morfiny" i "Króla" jest efektem jego zaangażowania w pomoc Ukrainie, trwającą od początku wybuchu pełnoskalowej wojny w lutym 2022. Bohaterem jest "Koń" - ochotnika ZSU (Siły Zbrojne Ukrainy) o niemiecko-ukraińsko-polskich korzeniach. On i jego towarzysze patrzą na świat z pozycji pierwszej linii frontu - są na „nullu”.

Jakub Żulczyk - "Kandydat"

"Kandydat" Jakuba Żulczyka ("Ślepnąc od świateł", "Wzgórze psów") to thriller polityczny, dramat psychologiczny i analiza mechanizmów władzy w jednym. Powieść jest mocna i intensywna. Zyskała opinię najlepszej powieści Żulczyka po "Ślepnąc od świateł". Akcja "Kandydata" rozgrywa się w ciągu jednej nocy przed drugą turą wyborów prezydenckich.

Zyta Rudzka - "Tylko durnie żyją do końca"

"Tylko durnie żyją do końca" Zyty Rudzkiej, pisarki, która w 2023 r. dostała Nike za powieść "Ten się śmieje, kto ma zęby", opowiada o kobiecie, która postanawia żyć na własnych zasadach. Lidia porzuca wielkie miasto i z dwoma mężczyznami, których kocha, przenosi się na prowincję. To ona chce rozdawać karty w życiu, jest silną indywidualnością. „Tylko durnie żyją do końca. Ale tak właśnie żyjemy. Mieszkam na odludziu, mam Ziuta, Rocha i dużo psów, na tym ten raj polega” - mówi Lidia. Ale nie wszystko od niej zależy.

Ishbel Sztrawska - "Wyrok"

O Ishbel Szatrawskiej głośno zrobiło się po premierze fenomenalnej książki „Żywot i śmierć pana Hersha Libkina z Sacramento w stanie Kalifornia”. Ishbel Szatrawska, autorka świetnie ocenianej "Toni", w 2025 r. wydała książkę pt. "Wyrok". Akcja wyroku rozgrywa się tuż przed zakończeniem II wojny światowej. Bohaterowie - Czesław Majda i Franciszek Strzelecki - dostają rozkaz, mają zabić szpicla, Pierończyka. Ruszają więc na poszukiwanie tego, na kim mają wykonać wyrok. Majda i Strzelecki są jak ogień i woda, a ich wędrówka przypomina mroczny labirynt. "Wyrok" to mocna powieść drogi, w której tak naprawdę nie chodzi o osiągnięcie celu - liczy się proces, to, co zachodzi w bohaterach i otaczającym ich świecie.