Książki Małgorzaty Oliwii Sobczak od kilku lat są jednymi z najchętniej czytanych przez Polaków. Na podstawie jednej z nich "Kolory zła: Czerwień" powstał film wyprodukowany przez platformę Netflix. W drugiej połowie 2026 roku premierę będzie miała kolejna ekranizacja. Tym razem scenariusz oparty będzie na powieści "Kolory zła: Czerń".

Bestsellerowa seria Małgorzaty Oliwii Sobczak

Trójmiejska pisarka w 2015 roku debiutowała baśnią dla dzieci "Mali, Boli i Królowa Mrozu". Potem zaczęła pisać kryminały, które dziś cieszą się ogromną popularnością wśród miłośników tej dziedziny literatury.

W jakiej kolejności czytać serię "Kolory zła"?

Seria "Kolory zła" nie jest jedyną, jaką stworzyła Małgorzata Oliwa Sobczak, ale to od niej warto zacząć przygodę z jej twórczością. Cała składa się z sześciu książek, a już niebawem na rynku ukaże się kolejna. W jakiej kolejności czytać bestsellerową serię "Kolory zła"?

"Kolory zła: Czerwień"

To pierwsza książka z bestsellerowej serii Małgorzaty Oliwii Sobczak. Na jej podstawie powstał hit Netflixa, w którym w postać głównego bohatera, czyli Bilskiego wcielił się Jakub Gierszał. Książka "Kolory zła: Czerwień" została wydana w 2019 roku.

Jest kwiecień 1996 roku. Nad brzegiem morza zostają znalezione zwłoki zamordowanej dziewczyny. Identyfikacja denatki nie zabiera dużo czasu - tragicznie zmarłą okazuje się Monika, córka sędzi Heleny Boguckiej. Siłą rzeczy podejrzanych o dokonanie zbrodni może być wielu: mnóstwo ludzi chciałoby zapewne zemścić się w ten sposób na sędzi Boguckiej za nieprzychylne wyroki. I choć sprawa jest priorytetowa, śledztwo utyka w martwym punkcie. Mijają lata. Rok 2013 przynosi potwierdzenie starej prawdy, w myśl której historia lubi się powtarzać. Na twarzy kolejnej ofiary widnieją nacięcia niezwykle podobne do tych, które oszpeciły piękną za życia twarz Moniki. Czyżby obu zbrodni dokonała ta sama osoba? Jeśli tak, to morderca przez te wszystkie lata musiał stać się jeszcze bardziej precyzyjny i przebiegły. A może po prostu znalazł naśladowcę?

"Kolory zła: Czerń"

Drugi tom serii "Kolory zła", który również okazał się bestsellerem, Małgorzata Oliwia Sobczak napisała w 2020 roku. Prokurator Leopold Bilski po sprawie Skalpela zostaje zesłany z Sopotu do prokuratury w Kartuzach. Nie najlepiej znosi tę degradację. Tymczasem Ania Górska błyskotliwie zdaje egzaminy i rozpoczyna pracę jako asesor prokuratorski. Pierwszą poważną sprawą, którą musi się zająć, jest zaginięcie trzynastoletniej dziewczynki. Jeden z tropów prowadzi do Kartuz, gdzie… znika kolejne dziecko. Czy można zacząć od nowa? Jakie upiory kryją się w przeszłości I przede wszystkim: kim jest Potwór z Kartuz? Okazuje się, że malownicze kaszubskie miasteczko skrywa niejedną wstrząsającą tajemnicę.

"Kolory zła: Biel"

Kolejny trzeci tom serii "Kolory zła" to biel. Małgorzata Oliwia Sobczak wydała ten kryminał w 2021 roku. Akcja dzieje się w Sopocie. Pewnego zimowego poranka z okna sopockiej kamienicy skacze studentka prawa. Ślady na jej ciele wskazują, że przed śmiercią młoda kobieta była krępowana i duszona. Na miejsce zdarzenia przybywa prokurator Leopold Bilski, który po sprawie w Kartuzach wrócił do Trójmiasta. Tropy wiodą do środowiska nocnych klubów, które kryją mroczne pragnienia i tajemnice głęboko osadzone w przeszłości.

"Kolory zła: Żółć"

"Kolory zła: Żółć" trafiły do czytelników i fanów Małgorzaty Oliwii Sobczak w 2024 roku. Bohaterów tego kryminału znowu spotykamy w Sopocie. W wynajmowanym mieszkaniu odnalezione zostają zwłoki mężczyzny z podciętymi żyłami. Ślady kryminalistyczne wskazują, że nie było to samobójstwo, a nad wyraz okrutna zbrodnia, której ofiara – prowadzący szkołę uwodzenia Błażej Konarski – do końca zachowała świadomość.

Prokurator Leopold Bilski wraz z policjantami Pająkiem i Kitą próbują dotrzeć do prawdy. W toku śledztwa wychodzą na jaw liczne sekrety o denacie oraz dręczonych przez niego kobietach – rzeźbiarce z darem synestezji oraz pewnej popularnej instatrenerce. Tropy śledcze się mnożą, prowadząc do gangu samochodowego, nielegalnych substancji, klubów nocnych i przemocowych związków. A także tajemniczych włosków odnalezionych na ciele denata.

"Kolory zła: Błękit"

Kolejna, piąta część serii "Kolory zła" ukazała się na rynku w 2025 roku. W tym roku Małgorzata Oliwia Sobczak nieco zaskoczyła czytelników i wydała dwie książki z bestsellerowego cyklu.

Nela Soba, przyszła studentka medycyny, nie wraca do domu po treningu biegowym. Jej ciało zostaje znalezione w Lasach Oliwskich, na prowizorycznym stosie z polan. Umierała przez wiele godzin, nie doczekawszy pomocy. Prokurator Leopold Bilski ma tym razem wyjątkowo trudne zadanie. Nela nie miała wrogów, nikomu się nie naraziła. Jedyny trop stanowi tabliczka znaleziona w miejscu zbrodni: "Zmarła śmiercią męczeńską". Prokurator ściąga do współpracy psychologa sądowego Marcina Chraboła i palinolożkę Janinę Hinc. Wkrótce wychodzi na jaw, że podobna sprawa miała miejsce już wcześniej – w latach dziewięćdziesiątych – a winowajca nigdy nie został schwytany.

"Kolory zła: Zieleń"

Ostatni tom serii "Kolory zła", który również ukazał się w 2025, to zieleń. Akcja dzieje się w Sopocie a dokładnie jesienią 2019 roku. Wracający z imprezy studenci dokonują makabrycznego odkrycia. W pojemniku na śmieci znajdują rękę kobiety zapakowaną w foliowy worek.

Policja szybko lokalizuje także inne części poćwiartowanego ciała – jednak, dopóki nie odnajdzie się głowa, niezwykle trudno będzie ustalić tożsamość denatki. Prokurator Leopold Bilski, stawiając na szali życie rodzinne, bez reszty angażuje się w sprawę, wspierając się najnowocześniejszymi metodami śledczymi.

Czy będzie kolejna część serii "Kolory zła"?

Małgorzata Oliwia Sobczak była nominowana do Bestsellerów Empiku 2025 w kategorii "Kryminał" za książkę "Błękit" z serii Kolory zła. W lutym autorka bestsellerowej serii poinformowała w mediach społecznościowych, że opracowuje ostatnią partię rozdziałów do napisania opracowana. "Wyszło… hmm, sporo. Nowy "Kolor zła" może okazać się grubaskiem. Czasu już niewiele, plecy pękają, lekka panika, dajcie trochę energii, please" - napisała.

Kim jest Małgorzata Oliwia Sobczak?

Małgorzata Oliwia Sobczak to z wykształcenia kulturoznawczyni i dziennikarka. Pochodzi z Trójmiasta, w którym spędziła niemal całe życie. Poza tym, że pisze kryminały, jest również autorką baśni "Mali, Boli i Królowa Mrozu" i powieści obyczajowej "Ona i dom, który tańczy". Oprócz serii "Kolory zła", jest także autorką trylogii "Granice ryzyka". To trzy części zatytułowane: