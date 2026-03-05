Tego pisarza chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Obok Katarzyny Bondy czy Katarzyny Puzyńskiej to jeden z bardziej cenionych przez Polaków, autorów kryminałów. Jego książki są bestsellerami a fanów jego twórczości wciąż przybywa.

Nowy kryminał Remigiusza Mroza. Kiedy premiera?

Remigiusz Mróz w swoich mediach społecznościowych ogłosił, że już niebawem światło dzienne ujrzy jego nowa książka. "Chyłka i Langer znów po jednej stronie sali sądowej?Odpowiedź na to pytanie za niecałe dwa tygodnie, 11 marca!" - napisał Mróz.

Reklama

O czym jest "Arachnia"?

Nowy kryminał Remigiusza Mroza nosi tytuł "Arachnia". To kontynuacja cyklu Langer, będącego spin offem szalenie popularnej serii o Joannie Chyłce. Co oznacza, że odpowiedź na pytanie zadane przez pisarza w poście w mediach społecznościowych jest twierdząca.

W nowym kryminale Remigiusza Mroza Warszawą wstrząsa seria osobliwych zabójstw. Ofiary umieszczane są w widocznych, publicznie dostępnych miejscach, a ich usta i oczodoły wypychane żywymi insektami. Karolina Siarkowska robi wszystko, by namierzyć sprawcę, jednocześnie starając się raz na zawsze doprowadzić do skazania Piotra Langera.

W jego obronie staje jednak legenda stołecznej palestry, Joanna Chyłka. Między kobietami rozpoczyna się walka, która doprowadzi do nieobliczalnego finału, podczas gdy ulice Warszawy spłyną krwią.

Spin off popularnej serii Remigiusza Mroza

Reklama

"Arachnia" to książka, która jest kontynuacją cyklu, który jest spin offem popularnej serii Remigiusza Mroza o Joannie Chyłce. Na cykl tych kryminałów złożyły się książki takie jak

"Langer"

"Paderborn"

"Ozyrys".

Pierwsza z nich została zekranizowana. W serialu "Langer" w tytułowego bohatera wcielił się Jakub Gierszał. Julia Pietrucha zagrała Ninę Pokorę a Magdalena Boczarska Karolinę Siarkowską. Piotr Adamczyk wcielił się w postać Olgierda Paderborna.

Kim jest Remigiusz Mróz?

Remigiusz Mróz uznawany jest za najpopularniejszego polskiego pisarza. To także doktor nauk prawnych. Urodził się 15 stycznia 1987 roku w Opolu. Z wyróżnieniem ukończył Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie doktoryzował się z prawa konstytucyjnego.

Jego książki rozeszły się w Polsce w 11 milionach egzemplarzy. Otrzymał także dużo nagród literackich i kulturalnych. Za granicą reprezentowany jest przez jedną z najbardziej wpływowych agencji literackich, The Knight Agency z siedzibą w Nowym Jorku. W swoich książkach często łączy wątki fabularne z komentarzem społeczno-politycznym. Oprócz tych o Langerze i Chyłce pisarz jest także autorem takich serii jak:

Raport

Aspen i Joyce

Projekt Riese

z Iną Kobryn

z Gerardem Edlingiem

z Sewerynem Zaorskim

z Damianem Wernerem

z komisarzem Forstem.

Choć premiera nowej książki Remigiusza Mroza planowana jest na 11 marca br. Już można kupić ja w przedsprzedaży. "Arachnia" została wydana przez wydawnictwo Czwarta Strona.