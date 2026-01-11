Paszporty "Polityki" 2025 zostały rozdane. Po 10 latach gala wróciła do TVP. Nagrody zostały rozdane w siedmiu kategoriach. Gala Paszporty "Polityki" odbyła się w studiu im. Kory na Woronicza w Warszawie.

Prowadzącymi tegoroczną galę Paszporty "Polityki" 2025 byli Gabi Drzewiecka oraz Bartek Chaciński. Po 10 latach przerwy witamy widzów TVP2. Państwo wiedzą, przez co nas tyle lat tutaj nie było. Najkrócej rzecz ujmując: "Przez te oczy zielone" nas nie było - tymi słowami przywitał widzów i publiczność prowadzący.

Paszporty "Polityki" 2025. Kto otrzymał nagrodę? Laureaci

Paszporty "Polityki" 2025 rozdane zostały w siedmiu kategoriach. Oto zwycięzcy w poszczególnych z nich oraz uzasadnienie kapituły.

Film: Emi Buchwald - za pewność w kreowaniu intymnej atmosfery i odważne spojrzenie w kierunku metafizyki, za czuły i nieoczywisty portret młodego pokolenia uwikłanego w skomplikowane relacje rodzinne w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej".

Scena: Katarzyna Minkowska - za teatr nowoczesny formalnie, realizowany z rozmachem i wciągający, z ducha psychoterapeutyczny, ale niepozbawiony poczucia humoru i dystansu.

Książka: Stanisław Łubieński - za znakomitą literacko opowieść o wędrówkach w czasie i przestrzeni; za przygodową i poruszającą historię o spotkaniach i pożegnaniach, ale przede wszystkim o trwaniu tego, co jest wokół nas.

Sztuki Wizualne: Ant Łakomsk - za sztukę, która ciekawie łączy intelektualne poszukiwania z podszytymi tajemnicą emocjami; za udaną próbę stworzenia malarstwa osobnego, wyróżniającego się nie spektakularnością, ale intymnym dialogiem z odbiorcą.

Muzyka Poważna: Aleksandra Słyż - za niezwykłą umiejętność angażowania słuchaczy, za kreowanie wyjątkowego brzmienia i za pokazanie, jak blisko dziś od kompozycji do reżyserii dźwięku.

Muzyka Popularna: Sw@da x Niczos - za wyobraźnię i oryginalność, podążanie ku masowej publiczności własną drogą i stworzenie nowoczesnej wizji muzycznej czerpiącej z tradycji.

Kultura Cyfrowa: Tomasz Kisilewicz z 11 bit studios - za stawianie ważnych i nowatorskich w formie pytań o istotę tożsamości, a także rolę i znaczenie przypadku, bo w czasach gwałtownych zmian świadomość tego, skąd, dlaczego i dokąd zmierzamy jest szczególnie istotna; za grę wideo "The Alters".

Paszporty "Polityki" 2025. Nagrody specjalne. Kto otrzymał?

Nagrodą specjalną dla Kreatora Kultury uhonorowany został Tomasz Lipiński - za piosenki i płyty wychowujące całe kolejne pokolenia artystów, za kluczową rolę w działaniach Brygady Kryzys i Tiltu, legendarnych zespołów polskiego punka, nowej fali i reggae, za współtworzenie naszego kanonu muzyki buntowniczej i antysystemowej, ale i wieczną nadzieję, że "jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie".

W plebiscycie Paszport Czytelników "Polityki" najwięcej głosów zdobył Yehuda Prokopowicz, nominowany za umiejętność połączenia lekkości istnienia z uśmiechniętą melancholią utkaną w mazurkach Chopina.

Paszporty "Polityki" 2025. Co to za nagroda?

Paszporty "Polityki" to nagrody dla młodych twórców i artystów. Wręczane są od 1993 roku a ich pomysłodawcą był wieloletni szef działu kultury Zdzisław Pietrasik. Od 23 lat przyznawana jest nagroda specjalna dla Kreatora Kultury. Otrzymuje ją osoba lub instytucja, która w sposób szczególny i niestandardowy przyczynia się do krzewienia kultury polskiej w kraju i na świecie. W tym roku po raz trzeci ogłoszono laureata Paszportu Czytelników "Polityki".