Eurowizja Junior 2025 odbywa się w 2025 r. w Hali Gimnastycznej Miasta Olimpijskiego w Tbilisi. W zeszłym roku wygrał reprezentujący ten kraj Giorgi Kuchianidze, a zasada jest mniej więcej taka sama, jak w Eurowizji dla dorosłych – zwycięskie państwo zazwyczaj organizuje konkurs w kolejnym roku. O główną nagrodę będzie walczyć 18 młodych artystów.

Marianna Kłos zaśpiewa piosenkę "The Brightest Light"

Marianna Kłos z utworem "The Brightest Light" będzie reprezentować Polskę w Eurowizji Junior 2025. 12-latka ma już na koncie m.in. udział w finale "The Voice Kids". Marianna Kłos na co dzień nie tylko śpiewa, ale również gra na fortepianie i jest aktorką grupy dziecięcej w jednym z warszawskich teatrów muzycznych. Utwór "The Brightes Light" powstał specjalnie z myślą o Eurowizji Junior. Skomponowanli go Brajan Litkowiec , Jacek Mrówczyński, Jakub Laszuk, Jeremi Siejka, Krzysztof Junak i Paula Roma. "Brightest Light" to optymistyczny hymn o nadziei i odwadze, który ma inspirować młodych słuchaczy do wiary w siebie i realizacji marzeń.

Reklama

Która z kolei wystąpi Marianna Kłos podczas Eurowizji Junior 2025?

Reklama

Wokaliści wystąpią w następującej kolejności:

Malta - Eliza Borg - "I Believe" Azerbejdżan - Yagmur - "Miau Miau" Chorwacja - Marino Vrgoč - "Snovi" San Marino - Martina Crv - "Beyond the Stars" Armenia - Albert - "Brave Heart" Ukraina - Sofiia Nersesian - "Motanka" Irlandia - Lottie O'Driscoll Murray - "Rúin" Holandia - Meadow - "Freeze" Polska - Marianna Kłos - "Brightest Light" Macedonia Północna - Nela Mančeska - "Miracle" Czarnogóra - Asja Džogović - "I Tužna i Srećna Priča" Włochy - Leonardo Giovannangeli - "Rockstar" Portugalia - Inês Gonçalves - "Para Onde Vai o Amor?" Hiszpania - Gonzalo Pinillos - "Érase Una Vez" Gruzja - Anita Abgariani - "Shine Like a Star" Cypr - Rafaella Panteli i Christos Georgiu - "Away" Francja - Lou Deleuze - "Ce Monde" Albania - Kroni Pula - "Fruta Perime"

Eurowizja Junior 2025 – jak głosować?

Głos na swojego faworyta można oddać z każdego miejsca na świecie. Bezpłatne głosowanie rozpocznie się w piątek, 12 grudnia o godzinie 21 czasu polskiego, czyli dzień przed finałem, na stronie www.JEST.tv, gdzie zostaną udostępnione występy wszystkich uczestników. Po ich obejrzeniu będzie można oddać głos na trzech wykonawców, w tym także na reprezentanta swojego kraju, jeśli bierze udział w konkursie, co oznacza, że na Mariannę Kłos mogą głosować widzowie z Polski.

Głosowanie zostanie wstrzymane w sobotę 13 listopada tuż przed rozpoczęciem transmisji finału, o godzinie 16.59. Podczas występów uczestników nie będzie można oddawać głosów. Organizatorzy przywrócą głosowanie po zakończeniu ostatniej, konkursowej piosenki i potrwa ono 15 minut. Tak samo jak w przypadku konkursu Eurowizji dla dorosłych, głosy widzów stanowią tu połowę punktacji. Punkty przyznają również członkowie profesjonalnego jury. Po zsumowaniu głosów jurorów i widzów dowiemy się, kto wygrał tegoroczną edycję Eurowizji Junior.

Gdzie i kiedy oglądać finał Eurowizji Junior 2025?

Transmisja finału 23. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się w sobotę 13 grudnia o godzinie 170 w TVP2, TVP Polonia i na stronie VOD.tvp.pl. Eurowizyjne aktualności zawsze na: Eurowizja.tvp.pl oraz Facebook.com/EurowizjaTVP.