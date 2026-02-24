Bestsellery Empiku to nagrody, które przyznawane są wyłącznie na podstawie sprzedaży i popularności. Głosowanie odbywa się przez cały rok poprzez codziennie zakupy milionów odbiorców.

Nagrody trafiają do twórców najpopularniejszych premierowych książek, albumów muzycznych, filmów (również najchętniej oglądanych w Multikinie) i produkcji audio.

Bestsellery Empiku 2025. Nominowani w kategorii Kryminał

Jedną z kategorii Bestsellerów Empiku dotyczącą literatury jest Kryminał. To gatunek z wyjątkowo wierną publicznością, która konsekwentnie podąża za ulubionymi autorami. W tym roku wśród nominowanych autorów znaleźli się i ich książki takie jak:

Reklama

Remigiusz Mróz - "Bezkarny" (Wydawnictwo Filia)

Małgorzata Oliwia Sobczak - "Błękit. Kolory zła. Tom 5" (Wydawnictwo W.A.B.)

Dan Brown - "Tajemnica tajemnic" (Wydawnictwo Sonia Draga)

Harlan Coben - "Zanim powiesz żegnaj" (Wydawnictwo Albatros)

Sławek Gortych - "Schronisko, które zostało zapomniane" (Wydawnictwo W.A.B.).

Kto otrzymał Bestsellera Empiku 2025 w kategorii Kryminał?

Bestsellera Empiku 2025 w kategorii Kryminał otrzymał ten ostatni, czyli Sławek Gortych za książkę "Schronisko, które zostało zapomniane". To kolejna, czwarta część bestsellerowej karkonoskiej serii kryminalnej.

O czym jest książka Sławka Gortycha?

Książka "Schronisko, które zostało zapomniane"to przeszłość Karkonoszy znów daje o sobie znać w porywającej opowieści o zapomnianym schronisku i hotelu z mroczną tajemnicą.

1944 rok. W hotelu Sanssouci w Karkonoszach odbywa się konferencja, na którą przyjeżdżają niemieccy dyplomaci z całego świata. Kulisy ich rozmów mają nigdy nie ujrzeć światła dziennego.

1992 rok. W opuszczonym od lat hotelu młodzież organizuje seans spirytystyczny. Zabawa w wywoływanie duchów wymyka się jednak spod kontroli.

2008 rok. Podczas remontu Sanssouci robotnicy znajdują zamurowane w piwnicy zwłoki. Prawdopodobnie należą one do Niemca, który zaginął w tej okolicy kilkanaście lat wcześniej. Wokół odkrycia zaczynają narastać plotki, na jaw wychodzą makabryczne sekrety starego hotelu, a podejrzenia śledczych padają na Jacka Węglorza, lokalnego historyka. Sytuacja dodatkowo komplikuje się, gdy na karkonoskich szlakach giną kolejne, pozornie przypadkowe osoby. Czy rzeczywiście hotel był niegdyś miejscem wypoczynku Bieruta, wcześniej – katownią bezpieki, a w czasie wojny siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych III Rzeszy? Czy w Karpaczu funkcjonowała ambasada Japonii, a plotki o ukrytym w górach przez ambasadora skarbie zawierają w sobie ziarno prawdy?

Reklama

Na te pytania odpowiedzi szuka Tomek Wilczur – pisarz, który wraca w Karkonosze, żeby udowodnić niewinność Węglorza. Wkrótce okazuje się, że wszystkie tropy prowadzą do zapomnianego schroniska…

Kim jest Sławek Gortych?

Sławek Gortych to autor bestsellerowych kryminałów, których akcja rozgrywa się w Karkonoszach, i wielki miłośnik tych gór. Od dziecka zgłębia ich sekrety, związane z nimi legendy i historie. Pisarz jest także stomatologiem z wykształcenia i pasji. W wolnych chwilach prowadzi blog "Zagubiony w Karkonoszach". Inspirację do swojej twórczości czerpie z wędrówek po górach oraz rozmów z ich mieszkańcami.

Jego pierwsza powieść czyli "Schronisko, które przestało istnieć" otrzymało tytuł Książki Roku 2022 w kategorii Debiut w największym plebiscycie czytelniczym w Polsce organizowanym przez serwis lubimyczytac.pl. Rok później w tym samym konkursie kontynuacja serii "Schronisko, które przetrwało" została Książką Roku 2023 w kategorii Kryminał, Sensacja, Thriller, a dwa lata później ten sukces powtórzyło Schronisko, które spowijał mrok, zdobywając najwięcej głosów w historii plebiscytu.

Trzy tomy Karkonoskiej Serii Kryminalnej doceniono także tytułem Najlepszej Górskiej Książki Roku na Festiwalu Literatury Górskiej w Lądku-Zdroju w latach 2023 i 2024. Autor został również uhonorowany Karkonoską Nagrodą Literacką przyznawaną przez polsko-niemieckie jury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, kultury i sztuki Śląska, które szczególnie służą duchowi humanizmu i porozumienia.