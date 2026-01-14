Władze uczelni dokonały gruntownego przeglądu zalecanych lektur po zarzutach administracji prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących nierespektowania jej wytycznych dotyczących treści związanych – jej zdaniem – z ideologią gender.

"Uczta" Platona usunięta z listy lektur

Wykładowca filozofii na TAMU, profesor Martin Peterson, otrzymał informację, że w drugim semestrze, który rozpoczął się w poniedziałek, ma usunąć z listy lektur "Ucztę" Platona, a jeśli nie zastosuje się do tego nakazu, to zajęcia z filozofii zostaną przydzielone komuś innemu – relacjonuje "Washington Post".

Teksty Platona fundamentalne dla Zachodu

"Sprawowanie kontroli nad materiałem wykorzystywanym podczas zajęć może satysfakcjonować (...) Biały Dom lub wojowników kulturowych z prawa i z lewa, ale nie przyniesie korzyści studentom" – komentuje dziennik; dodaje, że prócz wycofania Platona, uczelnia zidentyfikowała około 200 tematów zajęć, które mają zostać wycofane lub poddane rewizji.

Teksty Platona mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia cywilizacji Zachodu – przypomina na zakończenie "Washington Post".

Lista 700 książek zakazanych w USA

Pod koniec 2025 r. agencja Associated Press podała, że władze oświatowe Florydy opublikowały listę ponad 700 książek, które zostały usunięte ze szkolnych bibliotek lub których wypożyczenia zakazano, na skutek wprowadzonego nowego prawa, pozwalającego rodzicom na ingerowanie w szkolny księgozbiór.

Na liście pozycji zakazanych znalazły się m.in. klasyki amerykańskiej literatury, takie jak "Przygody Tomka Sawyera" Marka Twaina, "Komu bije dzwon" Ernesta Hemingwaya czy "Pieśń Salomonowa" noblistki Toni Morrison.

Szekspir tylko we fragmentach

Hrabstwo Hillsborough na Florydzie zezwoliło uczniom na czytanie tylko fragmentów najważniejszych dramatów Williama Szekspira ze względu na pojawianie się w nich wątków "natury seksualnej". Władze hrabstwa poinformowały szkoły, że na lekcjach mogą być omawiane jedynie wskazane fragmenty z "Makbeta", "Hamleta" oraz "Romea i Julii".

W 2024 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotek (ALA) opublikowało raport, w którym wykazano, że w USA bibliotekom zakazuje się udostępniania coraz większej liczby książek; nasila się cenzura. Od stycznia do sierpnia 2023 roku władze lokalne, stanowe bądź szkolne zakwestionowały 695 materiałów, zakazano 1915 tytułów.