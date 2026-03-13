Ta zakazana przez ponad 20 lat książka w USA, była debiutem literackim jej autora. Gdy zaczął pisać, miał niespełna 15 lat. J.D.Sallinger, bo o nim mowa po latach zyskał miano jednego z najlepszych i najpoczytniejszych autorów.

Ta książka jest dziś szkolną lekturą

Książka, o której mowa i która dziś jest chociażby w Polsce szkolną lekturą, to jedyna w dorobku pisarza powieść. Nosi tytuł "Buszujący w zbożu" i wielu miłośnikom literatury w ogóle nie trzeba jej przedstawiać, bo bardzo dobrze ją znają. J.D.Sallinger wydając ją musiał mierzyć się nie tylko z zachwytami czytelników i recenzentów, ale także ostrą krytyką.

Reklama

Wzbudziła wiele kontrowersji. O czym jest ta książka?

"Buszujący w zbożu" był książką, która wzbudziła wiele kontrowersji. Bohaterem tej powieści jest Holden Caufield. Chłopak zostaje wydalony z prywatnej szkoły średniej na kilka dni przed końcem pierwszego semestru. Dochodzi do wniosku, że dorośli są fałszywi, kieruje nimi podłość i hipokryzja. Zawiedziony swoim życiem i tym, co dzieje się wokół niego, ucieka do Nowego Jorku. To właśnie tam doświadcza "dorosłego życia". Włóczy się po mieście, odwiedza kluby nocne, a jednocześnie czuje samotność, trudy dorastania i mierzy się z traumą po śmierci brata.

Za co krytykowano powieść "Buszujący w zbożu"?

Choć tuż po tym, jak "Buszujący w zbożu" ukazał się na rynku, zebrał świetne recenzje, chwilę później wszystko się zmieniło. Książka ta stała się jedną z najbardziej krytykowanych w USA. J.D. Salinger "podpadł" dialogami pełnymi wulgaryzmów oraz wątkami, które opisywały intymne życie nieletnich. Bohater, który buntuje się i wymyka przyjętym zasadom i normom, również stał się wrogiem nr 1.

To sprawiło, że "Buszujący w zbożu" trafił na listę książek zakazanych. Objęta cenzurą powieść J.D. Salingera nie mogła być omawiana na lekcjach. Nauczyciele mieli zakaz zachęcania uczniów do czytania tej książki. Groziła im za to utrata posady.

Reklama

Przez 20 lat na liście "zakazanych książek"

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Amerykańskich umieściło ją na 13. miejscu listy najbardziej kontrowersyjnych pozycji XX wieku. Nietrudno domyślić się, że ta bestsellerowa powieść J.D. Salingera szybko trafiła do tzw. drugiego obiegu. Kopiowano ją, przekazywano i czytano. Dopiero po ponad 20 latach cenzura z książki "Buszujący w zbożu" została zdjęta.

Z danych wynika, że książka ta została sprzedana w 65 mln jej egzemplarzy. Znalazła się na liście 100 najlepszych książek wydanych w latach 1923-2005, którą przygotował magazyn "Time". W Polsce "Buszujący w zbożu" jest lekturą uzupełniającą w liceum.

Kim był J.D. Salinger?

J.D. Salinger urodził się 1 stycznia 1919 roku. Mimo, że wykazywał talent aktorski, ojciec sprzeciwił się temu, by wybrał ten zawód. Po ukończeniu szkoły wstąpił do Valley Forge Military Academy w Wayne w Pensylwanii. W tym czasie zaczął więcej pisać. W 1936 rozpoczął naukę na New York University, zamierzał studiować pedagogikę specjalną.

Przerwał jednak studia a ojciec jesienią tego roku wysłał go do Wiednia. Miał zapoznać się z przemysłem i importem mięsa. Jesienią i zimą 1937/1938 roku był praktykantem w w rzeźni miejskiej w Bydgoszczy. W wieku osiemnastu, dziewiętnastu lat, rok przesiedziałem w Europie... większość czasu w Wiedniu, choć musiałem też terminować w przetwórni szynek w Polsce... Ostatecznie na parę miesięcy wylądowałem w Bydgoszczy, gdzie mordowałem świnie i pchałem lory przez śnieg w towarzystwie grubego majstra, który nieustannie zabawiał mnie strzelaniem ze swej śrutówki do wróbli, do żarówek i do kolegów z pracy - wspominał autor "Buszującego w zbożu".

Powieść ta była jedyną, którą J.D.Salinger napisał. Poza tym był również autorem zbiorów opowiadań takich jak:

"Dziewięć opowiadań"

"Franny i Zooey"

"Wyżej podnieście strop, cieśle i Seymour – introdukcja".

J.D.Salinger zmarł z przyczyn naturalnych 27 stycznia 2010 w swoim domu w Cornish w stanie New Hampshire. Odszedł w wieku 91 lat.