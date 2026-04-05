Marta Galewska-Kustra jest autorką książki, która ponad dekadę temu stała się hitem wśród najmłodszych czytelników i doczekała się kontynuacji w postaci kolejnych części tej serii. Jej bohatera pokochały nie tylko dzieci, ale też ich rodzice.

Bohatera tej bestsellerowej serii kochają najmłodsi

Pucio, bo o nim mowa, nie tylko bawi, ale też uczy i wychowuje. Ilustracje stworzyła Joanna Kłos. Autorka w radiowej Trójce wspominała o początkach współpracy z ilustratorką. Miał być rudy, miał mieć mnóstwo piegów na buzi, a tymczasem jakiś przystojny brunet się objawił i został brunet z czerwonym nochalem - opowiadała.

Seria o Puciu to obecnie bestseller, jeśli chodzi o lektury dla najmłodszych czytelników. To kilkuletni chłopiec, który uczy się samodzielności i poznaje świat. Bohaterami książeczek z tej serii oprócz Pucia są również jego rodzice, dziadkowie a także starsza siostra Misia i młodszy brat Bobo.

Pucio

O czym są książki o Puciu?

Każda część bestsellerowej serii opowiada inną przygodę lub sytuację z codziennego życia. Pucio pomaga dzieciom m.in. w korzystaniu z nocnika, nauce mówienia, opowiadania czy poznawaniu kolorów i dźwięków.

Rok 2026 to dziesięciolecie istnienia tej serii uwielbianej przez najmłodszych czytelników. Książeczki te zostały przetłumaczone na kilkanaście obcych języków. To m.in.:

chorwacki

czeski

niemiecki

słowacki

ukraiński

włoski.

Kiedy premiera filmu o Puciu?

Autorka serii o Puciu pracuje już nad kolejną częścią. Tym razem po raz pierwszy pojawią się imiona rodziców głównego bohatera. To nie wszystko. Już 17 kwietnia Pucio zadebiutuje na srebrnym ekranie. Film będzie zestawem animowanych odcinków przedstawiających codzienne przygody małego bohatera i jego rodziny. Postaciom głosu użyczą takie gwiazdy jak Małgorzata Socha, Grzegorz Turnau i Artur Barciś.

"Pucio razem ze swoją rodziną odkrywa świat! Każdy dzień to nowe przygody – wspólne gotowanie konfitury, malowanie rodzinnego portretu, a nawet… spływ kajakowy i biwak we własnym salonie! Gdy przychodzi pora kąpieli, Puciowi i Bobo towarzystwa dotrzymuje wesoły zabawkowy krokodyl, który również pilnie potrzebuje się wykąpać! Pucio uczy się dzielić z innymi, nawiązywać nowe przyjaźnie i radzić sobie z nudą w deszczowy dzień. W każdym odcinku Pucio udowadnia, że wyobraźnia i kreatywność potrafią zamienić najzwyklejsze chwile w coś naprawdę wyjątkowego!" - brzmi opis filmy. Producentką filmu jest sama Marta Galewska-Kustra.

Kim jest Marta Galewska-Kustra?

Autorka serii o Puciu, czyli Marta Galewska-Kustra to doktor nauk humanistycznych. Pisarka jest pracownikiem naukowym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i logopedą dziecięcym.

Marta Galewska-Kustra prowadzi swój gabinet, ale też publikuje artykuły naukowe i książki, dotyczące rozwijania zdolności twórczych dzieci i młodzieży a także wspierających rozwój mowy dziecka. To również członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, a także Rady Programowej Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego.