Zasłynął jako lider grupy Republika. Był nie tylko solistą, autorem tekstów a także producentem i twórcą muzyki filmowej. Wielu fanów naśladowało jego charakterystyczny styl – długą blond grzywkę i biało-czarny ubiór.

Płyty traktował jak tomiki poetyckie

Grzegorz Ciechowski, bo o nim mowa, swoją artystyczną działalność zaczynał w klubie studenckim "Od Nowa" w Toruniu. Był rok 1980. Wtedy też został liderem i wokalistą zespołu Republika, który stał się legendą polskiej muzyki.

Gdyby nie było Republiki, zostałbym chyba piszącym wiersze nauczycielem polskiego. Zacząłem się jednak spełniać literacko, publikując teksty piosenek, a kolejne płyty traktowałem jak tomiki poetyckie - mówił w jednym z wywiadów.

Jakie piosenki stworzył Grzegorz Ciechowski?

Kariera solowa Grzegorza Ciechowskiego to piosenki i płyty wydawane pod pseudonimami Obywatel G.C. i Grzegorz z Ciechowa. Artysta nie tworzył tylko dla samego siebie. Pisał teksty m.in. dla zespołu Lady Pank ("Zostawcie Titanica"), czy Justyny Steczkowskiej. Tu używał pseudonimu Ewa Omernik. Grzegorz Ciechowski wraz z zespołem Republika i solowo stworzył m.in. takie piosenki jak:

"Biała flaga"

"Telefony"

"Zapytaj mnie"

"Sam na linie"

"Odchodząc"

"Tak długo czekam"

"Kombinat"

"Moja krew"

W 1996 pod pseudonimem artystycznym Grzegorz z Ciechowa wydał album pt. OjDADAna zawierającą m.in. utwór "Piejo kury, piejo". Był jednym z pierwszych muzyków, który odczarował polski folklor.

Cytat Grzegorza Ciechowskiego

Grzegorz Ciechowski w wywiadach, których udzielał, dzielił się dosyć filozoficznymi i życiowymi przemyśleniami. Jedne z jego słów wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Grzegorz Ciechowski mówił: "Gdybym powiedział, że owszem, jestem prawdopodobnie geniuszem, to dałbym wyraz braku inteligencji, bufonady, a nie geniuszu. Nie myślę o tym. Takim jak ja udaje się łączyć przyjemność bytowania z pasją życia, a jednocześnie stanowi to ich zawód. Idziemy naprzód na tyle, na ile nam drogę oświetla strumień indywidualnej latarki. Nieraz baterie bywają słabsze, nieraz mocniejsze. Jednak nie widzimy dalej, niż pada nasze światło. To życie w niepewności".

Lider Republiki wyjaśnił w ten sposób, że życie artysty to droga, która często pozostaje na dłuższą metę niewiadomą. Wyjaśniał też, że zawód, który uprawia jest i jego pracą, i pasją.

Jak odszedł Grzegorz Ciechowski?

Grzegorz Ciechowski zmarł nagle w szpitalu w Warszawie. Odszedł 22 grudnia 2001 roku po nagłej operacji tętniaka serca. Jego pogrzeb odbył się 4 stycznia 2002 na cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Przed śmiercią zaczął pracę nad nowym albumem. Kilka gotowych piosenek, m.in. "Śmierć na pięć", zostało wydanych w 2002 na albumie pt. "Republika". Zespół zakończył swoją działalność koncertem w marcu tego samego roku.