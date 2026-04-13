Szokująca, najodważniejsza premiera tego roku. Mocne oskarżenie kapelana "Solidarności"

Spektakl "Prałat" w reżyserii Marcina Libera, który jest adaptacją dramatu Michała Kmiecika to odważna, niejednoznaczna opowieść inspirowana postacią księdza Henryka Jankowskiego, kapelana "Solidarności".

"Spektakl Kmiecika i Libera przeniesie nas w różnobarwny, przerysowany świat niepozbawiony symboliki i metafory. Diabeł zbulwersowany na wieść o najnowszej premierze Teatru Telewizji postanawia zawitać na Woronicza, żeby przedyskutować z dyrekcją zapowiedzianą premierę „Prałata”. Niczym w kultowym utworze „Sympathy For The Devil” grupy The Rolling Stones przemierzymy serię obrazów, których punktem wspólnym będzie Jankowski" - czytamy na stronie Teatru Telewizji.

"Prałat" - historia przestępcy w sutannie

"W przeciwieństwie do innych księży pedofili, prałat Jankowski wydał mi się postacią ciekawą. Jego historia nie jest tylko historią przestępcy seksualnego w sutannie, jakich wielu, ale jest też szczególną opowieścią o upadku pewnej formacji politycznej, degeneracji obozu post-solidarnościowego, jego upadku w nacjonalizm, antysemityzm, jakiś taki łupany konserwatyzm. Jest też historią o współpracy Kościoła katolickiego z partią komunistyczną i jej aparatem represji, jak również o elitach politycznych III RP, zarówno gdańskich liberałach, jak postkomunistach, którzy widzieli wszystko, co się działo na plebanii na Profesorskiej, i nic z tym nie robili. Dużo strasznych tematów w sam raz na największą scenę świata" - przyznaje Michał Kmiecik.

12 ról Dawida Ogrodnika

Dawid Ogrodnik w „Prałacie” w dwunastu rolach

Jednym z najbardziej intrygujących elementów spektaklu jest udział Dawida Ogrodnika. Aktor wciela się w aż dwanaście różnych postaci. Co ciekawe, w całym spektaklu nie wypowiada ani jednego słowa. Wśród nich pojawiają się zarówno figury historyczne, jak i współczesne ikony kultury popularnej, od Nerona po Michała Wiśniewskiego czy Osamę bin Ladena. Aktor przyznaje, że udział w projekcie był dla niego przede wszystkim doświadczeniem twórczym.

Kto występuje w "Prałacie"?

W obsadzie "Prałata" Dawida Ogrodnika są m.in.: Juliusz Chrząstowski, Andrzej Kłak, Rafał Dziwisz, Helena Urbańska, Magdalena Maścianica i Agnieszka Kwietniewska.

Gdzie zobaczyć "Prałata"?

Premiera spektaklu "Prałat" odbędzie się w poniedziałek 13 kwietnia o godz. 20:30 w TVP1 w Teatrze Telewizji. Po emisji widzowie będą mogli obejrzeć rozmowę z twórcami w programie "Postscriptum", dostępnym również na platformie TVP VOD. "Prałat" będzie także dostępny na platformie TVP VOD.