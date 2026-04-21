Właśnie ogłoszono Krakowską Książkę Miesiąca. Została nią powieść, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Literanova. O jakim tytule dokładnie jest mowa?

Ta powieść to Krakowska Książka Miesiąca

Okazuje się, że powieścią, która została uznana za książkę miesiąca w dawnej stolicy Polski jest książka "Revolterium" napisana przez Bernarda Gromka. To powieść, która w nieoczywisty sposób podejmuje wątki rewolucyjne, stawiając pytania o sens sprzeciwu, odpowiedzialność i cenę radykalnych idei.

Autor łączy awanturniczy rozmach, klimat Peaky Blinders i tarantinowską intrygę, by stworzyć historię, która pulsuje napięciem i dramatyzmem, a jednocześnie ukazuje brutalną historyczną prawdą. To opowieść o lojalności i cienkiej granicy między honorem a zbrodnią.

Skąd wziął się tytuł Krakowskiej Książki Miesiąca?

Książka miesiąca nosi tytuł "Revolterium". Jak tłumaczy to sam autor? Skąd taka właśnie gra słów? Połączyłem słowa revolte i mysterium. W powieści jesteśmy świadkami pewnego rodzaju misterium buntu, w którym biorą udział nie tylko bohaterowie, ale i cała ludność miasta. Rewolucja staje się tutaj niemal mistycznym obrzędem, któremu wszyscy ulegają. Rewolucja w imię nowych, racjonalnych idei, a z drugiej strony mistyczny duch epoki romantyzmu przenikają się nawzajem - wyjaśnia Bernard Gromek.

O czym jest "Revolterium"?

1848 rok, dwa lata po krwawym powstaniu krakowskim. Miasto znów zaczyna płonąć gniewem, a w mrocznych zaułkach polityczny ferment miesza się z plotką o zaginionym skarbie. Gdy w grę wchodzą pieniądze, wielu wyciąga po nie ręce.

Revolterium

Maks Krom mógłby sobie za nie kupić spokój. Ten bezwzględny zabijaka wtrącony do więzienia za udział w rewolucji właśnie wychodzi na wolność. Nie zamierza umierać za idee, w które przestał już wierzyć. Niestety jego dawny przyjaciel, hrabia Hipolit Zdański, ma inny plan – szykuje kolejne revolterium.

Kiedy na ulicach szepty przechodzą w buntownicze krzyki, pora na nowe układy. W tych niespokojnych czasach byle złodziej lub rzeźnik może zostać przywódcą ludu. Każdy, nawet pyskata baronówna, prowadzi tu swoją własną rewoltę. Czy prawdziwa walka o władzę rozegra się w wawelskich komnatach, czy w buduarowym pokoju tajemniczej Madame? Kto okaże się przyjacielem, a kto wbije nóż w plecy? Ile zbrodni trzeba popełnić, by przeżyć? I czy wygraną będzie wolność, pieniądze, czy miłość?

Kim jest Bernard Gromek?

Autor książki miesiąca, czyli Bernard Gromek to pisarz, poeta, wokalista i autor tekstów. Gra w zespołach Mugshot, Bzykology oraz Pętla, które od ponad dekady współtworzą krakowską alternatywną scenę muzyczną. Laureat konkursów poetyckich, finalista festiwali Dachooffka, Synestezje oraz Konkursu o Jaszczurowy Laur.

Mieszka w Krakowie i tropi zapomniane, czasem mroczne fakty z historii miasta. Z tej pasji narodziła się powieść osadzona w czasach Rewolucji Krakowskiej (1846 r.) i Wiosny Ludów (1848 r.). Autor zrywa w niej z romantycznym mitem walki o niepodległość i ukazuje surowe realia epoki. To proza, w której dokładność historyczna towarzyszy wciągającej, pełnej napięcia opowieści, od której nie sposób się oderwać.