Klimat "Peaky Blinders" i tarantinowska intryga. Ta powieść to książką miesiąca

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 16:52
Klimat "Peaky Blinders" i tarantinowska intryga. Ta powieść to książką miesiąca/Shutterstock
W tej książce jej autor łączy awanturniczy rozmach, klimat "Peaky Blinders" i tarantinowską intrygę. Właśnie okrzyknięto ją Krakowską Książką Miesiąca. Co to za powieść? Kto jest jej autorem?

Właśnie ogłoszono Krakowską Książkę Miesiąca. Została nią powieść, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Literanova. O jakim tytule dokładnie jest mowa?

Ta powieść to Krakowska Książka Miesiąca

Okazuje się, że powieścią, która została uznana za książkę miesiąca w dawnej stolicy Polski jest książka "Revolterium" napisana przez Bernarda Gromka. To powieść, która w nieoczywisty sposób podejmuje wątki rewolucyjne, stawiając pytania o sens sprzeciwu, odpowiedzialność i cenę radykalnych idei.

Była bohaterką bestsellera XX wieku. Co stało się z dziewczyną z dworca Zoo?

Autor łączy awanturniczy rozmach, klimat Peaky Blinders i tarantinowską intrygę, by stworzyć historię, która pulsuje napięciem i dramatyzmem, a jednocześnie ukazuje brutalną historyczną prawdą. To opowieść o lojalności i cienkiej granicy między honorem a zbrodnią.

Skąd wziął się tytuł Krakowskiej Książki Miesiąca?

Książka miesiąca nosi tytuł "Revolterium". Jak tłumaczy to sam autor? Skąd taka właśnie gra słów? Połączyłem słowa revolte i mysterium. W powieści jesteśmy świadkami pewnego rodzaju misterium buntu, w którym biorą udział nie tylko bohaterowie, ale i cała ludność miasta. Rewolucja staje się tutaj niemal mistycznym obrzędem, któremu wszyscy ulegają. Rewolucja w imię nowych, racjonalnych idei, a z drugiej strony mistyczny duch epoki romantyzmu przenikają się nawzajem - wyjaśnia Bernard Gromek.

O czym jest "Revolterium"?

1848 rok, dwa lata po krwawym powstaniu krakowskim. Miasto znów zaczyna płonąć gniewem, a w mrocznych zaułkach polityczny ferment miesza się z plotką o zaginionym skarbie. Gdy w grę wchodzą pieniądze, wielu wyciąga po nie ręce.

Revolterium

Maks Krom mógłby sobie za nie kupić spokój. Ten bezwzględny zabijaka wtrącony do więzienia za udział w rewolucji właśnie wychodzi na wolność. Nie zamierza umierać za idee, w które przestał już wierzyć. Niestety jego dawny przyjaciel, hrabia Hipolit Zdański, ma inny plan – szykuje kolejne revolterium.

Kiedy na ulicach szepty przechodzą w buntownicze krzyki, pora na nowe układy. W tych niespokojnych czasach byle złodziej lub rzeźnik może zostać przywódcą ludu. Każdy, nawet pyskata baronówna, prowadzi tu swoją własną rewoltę. Czy prawdziwa walka o władzę rozegra się w wawelskich komnatach, czy w buduarowym pokoju tajemniczej Madame? Kto okaże się przyjacielem, a kto wbije nóż w plecy? Ile zbrodni trzeba popełnić, by przeżyć? I czy wygraną będzie wolność, pieniądze, czy miłość?

Kim jest Bernard Gromek?

Autor książki miesiąca, czyli Bernard Gromek to pisarz, poeta, wokalista i autor tekstów. Gra w zespołach Mugshot, Bzykology oraz Pętla, które od ponad dekady współtworzą krakowską alternatywną scenę muzyczną. Laureat konkursów poetyckich, finalista festiwali Dachooffka, Synestezje oraz Konkursu o Jaszczurowy Laur.

Mieszka w Krakowie i tropi zapomniane, czasem mroczne fakty z historii miasta. Z tej pasji narodziła się powieść osadzona w czasach Rewolucji Krakowskiej (1846 r.) i Wiosny Ludów (1848 r.). Autor zrywa w niej z romantycznym mitem walki o niepodległość i ukazuje surowe realia epoki. To proza, w której dokładność historyczna towarzyszy wciągającej, pełnej napięcia opowieści, od której nie sposób się oderwać.

